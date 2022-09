Yahaira Plasencia es un mediático personaje de la farándula peruana, así como una de las cantantes más solicitadas de la industria musical. La salsera fue invitada al cierre de campaña del partido Somos Perú en Iquitos de cara a las elecciones municipales y regionales, sin embargo, pasó un mal rato cuando le jalonearon el cabello .

En las imágenes compartidas por Instarándula, se observa que la ‘reina del totó' camina en medio del público para subir al estrado, sin embargo, una ‘fanático’ le jala de los cabellos, notándose que parte de sus extensiones se sueltan.

“ Yahaira en cierre de campaña de Somos Perú en Iquitos. Le jalaron el cabello al subirse al escenario ”, escribió una ‘ratuja’, mientras que el periodista Samuel Suárez ironizó con el momento: “Noo, con las extensiones no se metan”.

TROME | Yahaira Plasencia sufre incidente

YAHAIRA ENVIÓ CARTA NOTARIAL A PANCHO

Pancho Rodríguez regresó al Perú después de estar nueve meses en Chile por problemas que tuvo con Migraciones. El chico reality se presentó en el programa de “En boca de todos” en donde comunicó que Yahaira Plasencia le había mandado una carta notarial.

“Se me pide que rectifique a nivel nacional porque hace un tiempo atrás estuve en el programa de Lady Guillén que se llama ‘Dilo fuerte’, y se me pidió que rectifique. Sin embargo, yo no entiendo mucho de qué me tengo que rectificar. Para mí, esto es algo nuevo, nunca la he mencionado a ella”, comentó frente a cámaras.

