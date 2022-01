QUÉ PASÓ. Un video de una jovencita en Tiktok se ha hecho viral por la fuerte acusación contra Yahaira Plasencia. Según señala la usuaria Allison Horna, la salsera pidió a un emprendimiento diferentes modelos de pantalones con el fin de hacerles publicidad gratuita, denominándose esto como famoso “canje” por el mundo de la farándula.

Sin embargo, la cantante no habría cumplido su palabra de promocionar las prendas por sus redes sociales. Esto ha provocado que una joven arremetiera contra ella con duros calificativos.

Según contó la usuaria, habían enviado un pantalón a Yahaira Plasencia y ella sí cumplió en la publicidad de la prenda. Si bien no les ayudó mucho en sus ventas, sí llegó a un buen público. Sin embargo, la pesadilla vendría después.

“En el mes de julio nos contactamos con esa señorita para que nos pueda hacer publicidad por medio de sus stories con un pantalón, un jean, que es lo que vendo en mi emprendimiento. Todo bien, se lo mandamos, lo subieron, nos ayudó una en que otra venta porque no fue algo wao, entonces todo chévere”, inició diciendo la jovencita.

ACUSAN A YAHAIRA DE NO CUMPLIR CON CANJE

Tras ello, Allison Horna reveló que fue la misma Yahaira Plasencia quien les volvió a escribir para que le den dos pantalones de diferentes colores y modelos, esto a fin de usarlos en un evento. Sin embargo, aquí empezó todo el problema: la salsera no cumplió en promocionarlo.

Emprendedora denuncia a Yahaira Plasencia

“No nos respondió, se le escribió el 25, el 26 y el 27 nos responde que estuvo full, luego ya no nos volvió a hablar. Y ese día, el 31 de julio nunca puso la historia, se zurró, nos mintió, en fin”, recalcó.

Seis meses después, la usuaria le volvió a escribir el 1 de enero para reclamarle por la publicidad y, en efecto, que le abone el dinero de lo que valen las prendas. Pero la salsera nunca cumplió.

“Le dije que ya no quería su publicidad. La muy viva, porque para mí es una viva pone el chat en modo efímero y me pone ‘no lo llegué a leer por completo’. Me dijo que le mande más jeans para que nos haga la publicidad. ¿Qué le pasa?, qué nivel de conchud***... Nos bloqueó así de fría, así de conch*** y viva”, dijo.