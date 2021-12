ABRUMADA. Tuvo una espectacular presentación de baile, pero sufrió un percance luego que su vestuario se enredara en plena cargada. Yahaira Plasencia lamentó que su coreografía en ‘El Artista del Año’ no haya salido como lo planeó y se mostró afectada por ello.

La salsera terminó entre lágrimas su presentación en la reciente gala del reality de Gisela Valcárcel. Al ritmo de “La Culebrítica”, Yahaira sorprendió al jurado con su talento para el baile, pero casi al final de su show estuvo a punto de caerse dos veces pues sus bailarines no pudieron sostenerla correctamente debido a que su vestuario se enganchó.

“Me siento con cólera, estoy con cólera. Estoy que vuelo, estoy concentrada en mí, no veo a los costados, te juro que me preparé mucho para esta gala porque yo quería que sea mi noche, saqué puntaje perfecto en el canto porque quería que sea 11 - 11 - 11″, remarcó.

En esa línea, la engreída del productor Sergio George señaló que es consciente que el baile es su talento más fuerte, pero no salió como esperaba. Sin embargo, lo tomará de la mejor manera.

“El baile es mi fuerte también y estaba saliendo lindo, me mandé una coreo fuerte. Dije que tenemos que romperla, todo salió bien menos la cargada al final por el bendito vestuario que se enredó la mano. Las cosas pasan por algo, a tomarlo de la mejor manera”, sentenció.

YAHAIRA PASARÁ NAVIDAD CON SU FAMILIA

Ante la cercanía de las fiestas navideñas, Yahaira Plasencia reveló que la pasará con sus familias, puesto que, debido al cambio en el toque de queda, muchos eventos se han visto cancelados.

“Me quiero ir a Miami, pero a mediados de mayo porque tengo giras, como a Europa que lo han pasado a marzo, después a Estados Unidos. Tenía trabajando, pero ahora como han cambiado el toque de queda a la 1:00 am, entonces los empresarios se están echando para atrás, les da miedo apostar y más que soy tan mediática, entonces estamos viendo”, dijo.