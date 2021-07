Yahaira troléo a Magaly por haber vuelto con notario: “Yo no tomo el café dos veces”

¡QUÉ FUERTE! Yahaira Plasencia y Magaly Medina se vieron las caras en una picante entrevista. El momento más ‘picante’ de la noche ocurrió cuando la conductora le pidió a la salsera que no haga playback como en los Premios Heat y ella terminó troleándola por haber regresado con el notario Alfredo Zambrano.

Yahaira Plasencia dijo que su canción estaba dedicada a aquellas pareja que terminan y vuelven, en clara referencia a la periodista que hace unas semanas anunció su reconciliación.

“Yo no tomo el café dos veces”, dijo la salsera en un tono desafiante, desatando las risas y sorpresa de los demás presentes en el estudio de la Urraca.

TROME | Magaly Medina entrevista a Yahaira Plasencia (Magaly TV, La Firme)

“No discúlpame, es el marido con el que me case. No es un novio, además, yo no le puse los cachos a mi marido”, manifestó Magaly Medina, mientras que la salsera repetía ‘El que se pica pierde’.

Magaly Medina agregó que el ‘chocolatito no se quiso tomar el café varias veces’, mientras que la propia Yahaira Plasencia mandaba al corte comercial, recordando que la periodista se ‘picó’.

