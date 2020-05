CONTRAATACA. El empresario árabe Yaqoob Mubarak evitó pronunciarse sobre los reportajes que emitió Magaly Medina, sin embargo, compartió un descargo de una página de Facebook que ataca a la periodista por publicar denuncias en contra de Mubarak.

Yaqoob Mubarak compartió la publicación de la página de Facebook “César Hildebrandt presidente 2021” donde se tilda a Magaly Medina como una periodista que ya llegó al límite de su odio y maldad. La publicación despotrica contra la conductora de televisión por emitir reportajes que manchan la reputación y el buen nombre del empresario árabe.

“MAGALY MEDINA LLEGÓ AL LIMITE DE SU ODIO Y MALDAD CON TAL DE CONSEGUIR RATING NO LE IMPORTA DESTRUIR A QUIEN SE PONGA EN SU CAMINO.Ahora le tocó el turno del árabe Yaqoob Mubarak (un filántropo extranjero que tuvo el pecado de tener un cariño especial por la gente de nuestro Perú) conocido por ayudar a un niño trujillano y a muchos peruanos de escasos recursos", se lee en la publicación que compartió Yaqoob Mubarak.

La publicación también exige que el programa de Magaly Medina salga del aire. “Que Inclusive la pandemia del coronavirus no fue un obstáculo para que el siga ayudando ya que siguió repartiendo víveres a las personas que ya no podían trabajar en esta pandemia PERO ESO NO LE IMPORTO A LA SEÑORA MAGALY pues ahora en sus programas solo se dedica acusar difamar despotricar injurias y todo lo que pueda salir de su boca con tal de destruirlo y verlo caído expulsado o que finalmente se vaya del Perú. Por eso ahora los peruanos con ética decimos: NO MAS MAGALY MEDINA EN NUESTRA TELEVISIÓN NO MAS TV BASURA”. Yaqoob Mubarak suscribe este mensaje y lo comparte en sus redes sociales. De esta manera, el empresario árabe sienta su posición de rechazo a los informes periodísticos emitidos por la conductora de Magaly TV La Firme.

MIGRACIONES LE ABRE PROCESO A YAQOOB MUBARAK

Luego de que Magaly Medina ampayara al empresario árabe Yaqoob Mubarak llegando con su camioneta a la casa de Belén Estévez , tal parece que la periodista habría destapado una olla de grillos, ya que desde ese momento empezó a investigar por qué el árabe se está quedando en nuestro país. Pero todo explotó luego que ‘Paloma de la Guaracha’ revelara que Mubarak le escribía cosas hot y hasta le pedía que le muestre la ‘tanguita’.

Es por ello que debido a este irregular comportamiento que la oficina de Migraciones de nuestro país enviaron un oficio al programa de Magaly Medina en el que sostiene que se le ha abierto una investigación por violar la cuarentena obligatoria para venir a Lima, supuestamente a realizar un trámite en el consulado de su país, pero la ‘Urraca’ lo ampayó saliendo del departamento de la bailarina argentina Belén Estévez.

De acuerdo al documento, indica como asunto la posible infracción al decreto legislativo 1350 por el ciudadano extranjero Yaqoob Mubarak de nacionalidad Bahrein.

“Esta subgerencia ha tomado conocimiento de la presunta falta en pleno estado de emergencia por la pandemia COVID-19 que involucra al ciudadano extranjero Yaqoob Mubarak, quien habría incurrido en incumplimiento de las normas”, dice el documento.

Migraciones le abre investigación a Yaqoob Mubarack por violar la cuarentena obligatoria

YAQOOB MUBARAK ENGAÑA A LOS MÁS NECESITADOS

Magaly Medina emitió un reportaje en su programa Magaly TV La Firme en el cual se menciona todas las denuncias que tiene Yaqoob Mubarak por incumplir promesas a la gente más necesitada.

Yaqoob Mubarak es denunciado por Tony Palomino, director de un albergue de ancianos llamado “Los martincitos”. “Cuanto entró a la cocina les preguntó qué necesitaban, esta semana dijo que iban a tener cámaras frigoríficas", cuenta Palomino. No obstante, la ayuda nunca llegó. “Desapareció, desde ese día nunca llegó, hasta hoy brilla por su ausencia”, cuenta el funcionario.

Eder Campos es otro de los denunciantes. Un joven de 25 años que tiene fibrosis pulmonar. Él le contó su historia y se comprometió a mejorar su esperanza de vida. Le pidió sus datos, números y dirección, pero nunca se comunicó con él. “Él me dijo que iba a apoyar, me dijo nosotros te vamos a comprar una silla eléctrica, nunca hicieron nada, pero me hicieron firmar un acuerdo confidencial donde no podía denunciarlos", expresó el joven.

El reportaje continúa con otras denuncias al empresario. Al respecto, Magaly Medina expresó su indignación por el mal proceder del árabe que juega con las emociones de las personas más necesidades. Además, la periodista mencionó que todo su equipo periodístico ha buscado de dónde sale la fortuna del árabe, quien afirma ser un empresario chocolatero, pero no encontraron absolutamente nada.

NI MILLONARIO, NI DE LA REALEZA ÁRABE

ES CHIHUÁN. Yaqoob Mubarak ha sido el nombre más sonado de la farándula local estas dos semanas. El empresario árabe fue protagonista de titulares por su ayuda social y por sus romances con modelos de chollywood. No obstante, habría mentido no sólo una vez sino varias.

Tras el reportaje que emitió Magaly Medina donde demuestra las varias denuncias que tiene Yaqoob Mubarak por incumplir promesas a las personas más necesitadas, el equipo periodístico del programa de la conductora realizó otro informe donde se profundiza en las supuestas riquezas del magante.

Para empezar Yaqoob Mubarak no tiene lazos con la realeza musulmana como normalmente le gusta pintarse . Además, sólo tiene una tienda de chocolates. “Dice que tendría millones, pero su nombre no aparece en la famosa revista Forbes”, menciona un reportero del programa de Magaly Medina.

Yacoob es desenmascarado en reportaje que hace Magaly (TROME)

