Yiddá Eslava acudió a colocarse la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus y en un video en su Instagram relató cuales son los malestares que sintió; sin embargo destacó que prefiere sentirse mal con el antígeno, que por sufrir la consecuencias más graves de la enfermedad.

A través de sus historias de Instagram, Yiddá reveló que ya se vacunó con la tercera dosis; pero sufrió algunos malestares como dolor en todo el cuerpo; ‘pero en el brazo maleado’.

Por ello compartió un video en el que comentó cómo se siente a raíz de esta tercera dosis: “Me estoy sintiendo mal, mal, muy mal, pero prefiero sentirme mal por la vacuna que por la enfermedad”, afirmó.

Pese a ello, Yiddá recalcó que solo tiene fiebre y dolor en el cuerpo; destacando que estos síntomas solo duran un día.

INVOCÓ A TODA LA POBLACIÓN A VACUNARSE

Yiddá Eslava reveló que acudió a un centro de vacunación y se encontraba vacío, por eso se preguntó cómo pretendemos qué las cosas mejoren, si la gente no se vacuna.

“Los antivacunas dicen ‘ay no me vacunó y no me enfermo’. No pes huever... no te enfermas porque los demás estamos vacunados, hasta que te enfermes y de ahí te vacunas, así que hay que pensar pues”, manifestó.

En tanto Julián Zucchi manifestó en su red social que él también se vacunó y no sintió ningún síntoma.

