COMPLETAMENTE ENAMORADOS. Yiddá Eslava compartió un emotivo mensaje de amor a su pareja y padre de sus dos hijos, Julián Zucchi, por su cumpleaños número 38. La pareja mantiene un romance por más de 9 años al conocerse en el reality juvenil de Combate.

A través de su cuenta de Instagram, Yiddá Eslava tuvo un bonito gesto con el argentino y le declaró su amor, pese a que el último martes 28 de diciembre, Día de los Inocentes, jugaron una broma al decir que están separados.

“Qué suerte la mía de haberte conocido, que buena decisión tuve al gastar mi tiempo y las suelas de mis zapatillas caminando horas de horas hablando de nuestros sueños y metas, contándonos detalles que sin conocernos ambos compartíamos, queríamos que nuestro primer hijo se llame Tomás, y queríamos hacer cine”, escribió.

Además, le agradeció a Julián Zucchi por celebrar junto a él otro año más de vida, lo que encendió las reacciones de sus seguidores quienes no dudaron en comentar la publicación.

“Eres todo lo que quiero, gran padre, amigo, pareja, compañero y socio… Por eso, hoy celebro un año más de tu vida, de esa que decidiste compartir con nosotros, gracias, gracias, gracias y feliz cumpleaños mi hermoso Julián Zucchi. Te amamos”, agregó.

LA CRUEL BROMA DE JULIÁN ZUCCHI POR EL DÍA DE LOS INOCENTES

Julián Zucchi y Yiddá Eslava se presentaron en una edición más de ‘América Hoy’, sin embargo, al ingresar al set sorprendieron a todos pues anunciaron su separación.

“En realidad nosotros tenemos que promocionar la película, pero en realidad estamos separados. Uno puede tener una buena relación con su expareja y madre de sus hijos...”, dijo dejando sorprendidos a los conductores del programa matutino.

En medio de las risas, Yiddá Eslava quiso seguir con la supuesta separación de Julián, pero no pudo. “Yo voy a decir una cosa, ay no puedo... soy muy burlona, hablando en serio, ¿hoy qué día es? Ya pues, no seas monse”, señaló.

Julián y Yiddá juegan broma del 'Día de los Inocentes' https://www.americatv.com.pe/noticias/