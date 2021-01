Ani Rodríguez, imitadora de Amy Winehouse en Yo Soy, negó que haya denunciado explotación laboral tras la acusación que hizo Miguel Samamé, imitador de Gustavo Cerati, quien señaló que no regresará al programa por falta de apoyo económico.

“Bien dicho, es nuestro trabajo y nos dedicamos a esto, por eso cobramos lo que cobramos. Y gracias al público por apreciar nuestro trabajo”, escribió la cantante hace unos días en supuesto apoyo a Samamé.

Sin embargo, ‘Amy Winehouse’ utilizó su cuenta de Instagram para publicar un video donde aseguró que en su comentario nunca confirmó una supuesta explotación laboral en Yo Soy.

“Por mi comentario se inventan cosas que no son, me parece fatal. Yo en ningún momento demandé a nadie y nunca me quejé por explotación laboral. Soy una artista profesional. Yo tomo mis decisiones”, dijo Ani Rodríguez.

La imitadora de Amy Winehouse tampoco descartó de participar de Yo soy. Grandes Batalles en un futuro.

“Este año me dedicaré a enseñar música. Cuando trate de organizarme bien con eso, iré al canal. Agradezco al programa por apreciar mi talento (...) Quiero ir a Yo Soy, pero no sé cuándo”, concluyó.