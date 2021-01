EN LA MIRA. Yo Soy, es uno de los realities más sintonizados de la televisión peruana. Desde su primera edición ha estado marcado por diversas polémica. Diez años después, las controversias continúan. Aquí hacemos un recuento de los 5 escándalos que marcaron el espacio televisivo.

DENUNCIAS DE EXPLOTACIÓN

La más reciente controversia con el espacio televisivo son las cuatro denuncias que hicieron imitadores que participaron en ediciones anteriores. El detonante empezó con una transmisión en vivo en Instagram que hizo Miguel Samame, imitador de Gustavo Cerati, quien participó en Yo Soy durante el 2019.

En conversación sus seguidores, Miguel Samame precisó que la producción no se hace cargo ni de la alimentación, ni el transporte de los participantes. “Como dije en la primera temporada no a la explotación del artista, creo que ese espíritu de explotación de todos los sectores, ya se está dando ahí. Tengo entendido que en esta temporada no hay un premio. El programa nunca nos ha dado un pasaje, los viáticos”.

A esta denuncia, se sumó la de otros participantes del espacio televisivo. “Mucha gente critica, pero realmente ya paso la época en que pagamos derecho de piso. Nuestro trabajo debería ser remunerado como cualquier otro, y peor aún, en esta situación en la que nos encontramos todos. ¡Somos artistas, no esclavos!”, escribió Carloman Fidel, imitador de Enrique Bunbury y ganador de Yo soy, grandes batallas 2020.

RICARDO MORÁN ES TILDADO DE MISERABLE

Durante el año 2015, Guillermo Arenazas, quien participaba como imitador de Guillermo Dávila , fue eliminado del espacio televisivo. Al despedirse del jurado, Arenazas se refirió a Ricardo Morán como un miserable. El comentario generó tensión entre el participante y la producción.

“Bueno, (quiero) agradecer a mi madre, a mi novia, a mis hijas. Y al gran músico Ricardo Morán, (le digo) invierte en pistas, pues, no hay que ser miserables”, dijo sorprendiendo al productor televisivo.





LA ELIMINACIÓN DE MARILYN MANSON

El reality de imitación Yo Soy fue duramente cuestionado en redes sociales en su final número 28, la cual se produjo en enero del presente año. En Twitter, el jurado VIP que se encargó de escoger al ganador del programa fue cuestionado por haber eliminado al imitador de Marilyn Manson, uno de los favoritos del público.

Resulta que, debido a que la final del programa ‘Yo Soy’ fue grabada, la producción decidió invitar a una serie de conocidos personajes de la farándula para que decidan y elijan al ganador de esta temporada.

Jean Paul Santa María, Luiggi Carbajal, Jhon Kelvin, Dantes Cardoza, Kate Candela, Shantall, Otoniel Ríos, Koky Bonilla, Ana Kohler, Marisela Puicón, Arturo Álvarez, Germán Loero y Giovanna Valcárcel, fueron los integrantes del tan criticado ‘Jurado VIP’.

Muchos usuarios en Twitter los cuestionaron con comentarios de alto calibre y hasta con insultos pues consideraban que el imitador de Marilyn Manson debía ganar la temporada.

TROME | Eliminaron a Marilyn Manson de Yo Soy (Yo Soy / Latina)

ES UNA FARSA

La cantante Giovanna del Pilar Carreño, quien participó en Yo Soy como la imitadora de Dolores O’Riordan en 2012, renunció al programa al ser enviada a sentencia. La decisión del jurado generó malestar en la artista, quien decidió acusar al espacio televisivo de ser una farsa.

“Me retiró. Yo canto igual que Dolores. Yo me voy de acá. Este concurso es una farsa, mi voz es mejor que la de otros concursantes. Sinceramente ya no vengo. Yo estoy estresada. Esto me ayudó a darme cuenta. No me insistan”, declaró Carreño al retirarse del espacio.

NO SE LE PAGA AL ARTISTA

Las denuncias de explotación contra el programa no son nuevas. En 2012, César Osorio, imitador de Axl Rose también habló sobre las precarias condiciones en las que trabajan los participantes del espacio televisivo.

“Creo que todo el mundo sabe que en este programa no se le paga al artista y, bueno, unos dicen que tienes que pagar derecho de piso y etc. Bueno, yo pagué derecho de piso la primera vez que participé y en esta temporada como que ya no me atrae tanto pagar derecho de piso”, indicó al diario El Comercio.