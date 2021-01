La cantante Maricarmen Marín dijo que es ‘buena, pero no tonta’ en referencia al intercambio de opiniones que tuvo con el jurado Mauri Stern, en ‘Yo soy, grandes batallas’.

“Puedo ser muy buena, pero no tonta.. si hay algo que no me parece de un cantante se lo digo, pero no puedes afirmar que no sirve para esto, siempre estaré del lado del artista”, dijo Marín.

La ‘dulce princesita’ se enfrentó a Mauri, durante ‘Yo soy’, ya que suele ser muy duro y crítico con sus comentarios a los participantes.

Incluso, el músico Tony Succar, otro de los jurados del reality de imitación, dijo que había visto varios videos de ‘Magneto’ y, a veces, era desafinado.