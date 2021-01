RESPONDE. La Miss Intercontinental South America 2019 le mandó un mensaje a la producción de Amor y Fuego donde habla de las críticas que recibe tras hacer público su rechazo a la cuarentena obligatoria. Yoko Chong se encuentra en Punta Cana y fue retirada de la plataforma del Miss Perú por Jessica Newton.

Yoko Chongo afirma que la gente que la crítica es doble moral. “La señora Jessica Newton realizó un viaje hace poco a Acapulco. No tengamos doble moral, por favor”, escribe la modelo en su mensaje a la producción de Amor y Fuego.

La modelo precisa que ha publicado más videos de su viaje a Punta Cana y que pueden seguir criticándola. “Si desean seguir atacándome lo pueden hacer. Les he regalado material de sobra”, menciona sobre su video con Macarena Gastaldo en un jacuzzi.

Yoko Chong fue duramente criticada por exigirle a sus seguidores que marchen contra el gobierno de Francisco Sagasti por la medida de la cuarentena obligatoria que rige desde el 31 de enero hasta el 14 de febrero. Al respecto, Rodrigo González, indicó que es bien fácil pedirle a la gente que proteste desde un hotel en Punta Cana.

Jessica Newton se mostró indignada por las expresiones de Yoko Chong, al punto que la retiró de la plataforma del Miss Perú. “Yo también soy de carne y hueso, me indigno, lloro y me desespero cuando veo morir a tantas personas inocentes que dejan familias destrozadas y escucho llorar a las enfermeras en su frustración de perder cada vida incluso de sus propias compañeras, de los médicos de UCI, los policías. Veo como pelean los médicos y sí, me siento que empezamos a avanzar cuando finalmente el sector público y privado se unen para poner más camas, tener más oxígeno y traer las vacunas”, escribió la organizadora del Miss Perú en su cuenta de Instagram.

Jessica Newton indicó que no le parecía que Tiffany Yoko Chong esté pidiendo que vayan a marchar cuando, incluso, muchas personas estuvieron en fiestas covid, al parecer para referirse a la modelo, quien ha estado paseando en yates y en fiestas durante la pandemia.

Yoko Chong le manda mensaje a Amor y Fuego-Trome