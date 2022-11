Sin pelos en la lengua. Yola Polastri no se deja amilanar y le respondió a Blanca López, la madre de Rosángela Espinoza, quien le aconsejo a la ‘chica selfie’ que no use las canciones de la ‘chica de la tele’ en sus shows infantiles, debido a que son antiguas.

“Pon este tipo de música alegre, por favor. No la que era de mi época, cuando iba al colegio, ja, ja, ja, hace cuchicuentos años”, expresó la madre de Rosángela a través de su cuenta de Instagram.

Ante el ataque, Polastri empleó su cuenta de Twitter para responderle con todo a López: “De tal palo, tal astilla”, como discrimina la madre de la roba propiedad intelectual. ¿Qué le pasa? ¿Es chistosa? YOLA ES YOLA”.

Yola Polastri continúa avivando la llama de la polémica.

Rosángela Espinoza lamenta críticas de Yola Polastri por usar su canción

La integrante de ‘Esto es guerra’, Rosángela Espinoza, dejó en claro que no tiene nada contra la animadora infantil, Yola Polastri, quien la acusó de copiar su show infantil.

Sin embargo, Rosángela explicó que empleó uno de sus temas solo para grabar un Tik Tok, el cual eliminó tras enterarse de las críticas de Yola Polastri. Así lo confirmó al programa ‘América Espectáculos’.

“Eliminé el Tik Tok que es lo que a ella le molesta. Tal vez no sabe qué es la plataforma del Tik Tok, donde todos imitan, todos bailan las canciones de sus artistas favoritos. En esta oportunidad hice la canción del ‘Telefonito’ porque es parte del show infantil, que está en la memoria de los niños y grandes”, señaló tranquila Rosángela Espinoza.

