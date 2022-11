Yola Polastri declaró para el programa de Magaly Medina luego de ver un polémico TikTok de Rosángela Espinoza por Navidad, donde usaba uno de sus populares temas para un espectáculo para menores. “Qué show tan estúpido para niños, ella trabaja para adultos, no trabaja para niños”, dijo la animadora.

En ese sentido, lamentó que la ‘chica selfie’ haya usado su material, con pistas y hasta coreografía, calificando el hecho como un ‘robo intelectual’. “ Qué poco talento, qué descarada, muestra lo poco que son, ellos están en un programa donde hacen juegos y de ahí no sale, esa chica no ha avanzado mucho, yo de lo único que me acuerdo es cuando la vi bailando en una discoteca y la silbaban”, acotó indignada.

En ese sentido, pidió más respeto para los menores. “Eso no está preparado con respeto para los niños, ellos merecen lo mejor, los niños no se merecen una porquería”, arremetió Yola Polastri contra Rosángela Espinoza.

Finalmente, la llamó fresca. “Que use mi voz y mi tema y mi disco, mis arreglos, todo, primera vez que veo lo fresca que es, porque fonomímica es cuando doblas y te caracterizas. Si está vendiendo show con eso y trabajando con mi voz, sí molesta”, refirió la ‘chica de la tele’.

Yola Polastri arremetió con todo contra Rosángela Espinoza por usar uno de sus temas y su coreografía para un show infantil.

