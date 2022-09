La cantante Yolanda Medina dijo que la llegada de un hijo siempre es una bendición, pero cree que el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba y su pareja Ale Venturo se adelantaron en ser padres. Según la cantante, sospecha que habría existido un ‘affaire’ antes que la pareja oficialice su romance.

“ Somos mujeres y dudo que una pareja salga embarazada a los dos meses de relación, creo que ellos tuvieron su ‘affaire’ (antes de que oficialicen su relación). Un hijo es una responsabilidad y una mujer adulta sabe muy bien cuándo sale embarazada”, dijo la líder de ‘Alma Bella’.

¿Consideras que el ‘Gato’ es un chico tranquilo?

No tiene un pelo de Santo, bien dijo Melissa Paredes, el tiempo le dio la razón. Un hombre no se enamora de alguien en dos meses, menos forma una familia, pero les deseo lo mejor porque es una bendición la llegada de una criatura.

Hablando de otro tema, ¿cómo te va con tu orquesta ‘Alma Bella?

Muy bien, gracias a Dios estamos con muchas presentaciones y full promoción. Se vienen muchas sorpresas para nuestro público, seguimos haciendo música y poco a poco les iré dando detalles a través de nuestras redes sociales.

¿Yolanda Medina fue acusada de maltratar a dos exintegrantes de ‘Alma Bella’?

Recordemos que hace unas semanas Yolanda Medina se encontró en el ojo de la tormenta, luego que dos exintegrantes de Alma Bella, Emily Vargas y Shirley Mendoza, la acusaran de haber sido maltratadas al interior de la agrupación musical. Una señala que la despidieron arbitrariamente y otra falta de consideración.

A través de su cuenta de Instagram, la bailarina Emily Vargas lanzó un comunicado para señalar que se ha enterado por la prensa que fue separada de la agrupación musical y que incluso Yolanda la ha bloqueado.

“No he tenido ningún beneficio social ni ningún tipo de seguro porque solo me ha pagado con la emisión de recibo por honorarios en algunas oportunidades. No tengo comunicación con la propietaria porque me ha bloqueado ”, dijo.

Por su parte, y también mediante un comunicado, la exintegrante Shirley Mendoza dejó en claro que Yolanda no se preocupó por su estado de salud, pese a que los viajes la afectaban. Además, sostiene que no le pagaron como debían.

“ Durante la pandemia no recibí ni un sol , época en la que perdí a mi señora madre. Nunca esperé esta falta de consideración por todos los años brindados... Nunca me entendió que no pude viajar por los excesivos shows en altura y viajes por tierra, el cual generó una afección en mi garganta. Sin beneficios sociales, ni recibos por honorarios, casi nunca, mucho menos en planilla”, se lee en su anuncio.

En su defensa, Yolanda Medina respondió a la publicación de Shirley Mendoza, señalando que ella nunca ha ejercido maltrato en integrantes de Alma Bella, por el contrario, ha sido una buena líder.

“Me quedé sorprendida ante este anuncio… Como persona, me siento decepcionada, no solo ellas han sido mis trabajadoras, han sido mis amigas… Todas las agrupaciones de cumbia trabajan cinco horas , ‘Jamás, chicas, desde que están conmigo, han hecho más de cinco horas trabajando’. ¡Ellas jamás han sido explotadas por mi parte!”, dijo.

En otro momento, Yolanda reveló que el despido de Emily se debió a que, después de darle permiso para que no asistiera a un evento, ella compartiera esta información con sus compañeras de la agrupación, provocando que se rebelaran y tampoco quieran ir a dicho evento.

“ Solo viajé con tres integrantes a ese show, producto de eso, casi fui agredida por cinco hombres en ese concierto … Yo no puedo decir no voy porque el trabajo ahora se busca, el trabajo así sea en la punta del cerro, se cumple, ¡me dejaron plantada con un contrato y luego entre todas ellas se echan la culpa!… Regresé de ese viaje muy nerviosa y dije, ‘estoy cansada, yo no soy juguete de nadie, y decidí retirar a dos integrantes, a Emily, y a Shirley, por indisponer a todo el grupo’”, argumentó Medina.

