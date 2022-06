En una reciente entrevista con el mexicano Yordi Rosado, Mon Laferte sorprendió al revelar que se enamoró perdidamente de un peruano en una visita fugaz que hizo a Lima en agosto de 2014 para ofrecer un concierto.

La chilena confesó que su canción “Amor Completo” está inspirada en la breve historia de amor que vivió con nuestro compatriota.

“Yo estaba en el Perú y me enamoré perdidamente de este chico, me gustaba mucho. Me enamoro muy fácil. Era un viaje pasajero de tres o cuatro días. En esos tres días me enamoré y le escribí ‘Amor completo’ y se la mostré, él se derretía de amor”, contó Mon Laferte.

Mon Laferte relató que al finalizar sus compromisos en nuestro país volvió a México. Y dos semanas después, el peruano le escribió para decirle que la buscaría en el país azteca; sin embargo, todo terminó.

“La cosa es que a las dos semanas me dice que no puede vivir sin mí y viene a México a buscarme. Yo: ‘Uy, no. Espérate’. Tuve que decirle que la historia ya había terminado. Me ha pasado mucho, por andar escribiendo canciones. No sé qué hacer con los hombres. A lo mejor tengo que medirme”, detalló la sureña que radica desde hace tiempo en México.

Por otro lado, la intérprete de “Amárrame” reveló que, en 2010, fue diagnosticada con cáncer de tiroides luego de padecer por una época con salmonela y casi dejar su carrera musical. “Empecé a tener problemas con la voz, fui al doctor y me dijeron: ‘Resulta que tienes un cáncer ahí que te está apachurrando todo; entonces, hay que operarte’”, recordó.

