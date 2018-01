YouTube: Denuncian a youtuber Mox porque habría incumplido contrato porque no le pusieron chófer

La distribuidora de películas BF Distribution se encargó de contactar al youtuber Mox para que este le realizara vídeos y experimentara vivencias paranormales durante el tour en La Casa Winchester en California. El joven tenía que publicar estas grabaciones en sus redes y compartirlas con el público a raíz del estreno de la película en Perú este 8 de Febrero.



La distribuidora asegura que corrió con todos los gastos como pasajes en primera clase, hotel 5 estrellas y pagó un tour privado a la famosa Casa Winchester con autorizaciones especiales para se puedan filmar esas experiencias, pero el youtuber no se presentó en el aeropuerto de Lima únicamente por no contar con un chofer que lo recoja en el aeropuerto de California. La distribuidora también pagó servicios de taxis privados.



La distribuidora afirma que el pedido del chofer se realizó dos días antes al viaje, y nunca estuvo contemplado en el acuerdo inicial. "Habiéndole conseguido un taxi de empresa, el youtuber, la manager del youtuber tampoco accedió, aludiendo que quería un “chofer específico” que lo movilice, siendo casi imposible conseguir uno dos días previos al viaje", se lee en el comunicado de prensa.



Bf Distribution tomará medidas legales contra el youtuber Distinto por posibles daños y perjucios, empresa que representa a José Romero La Rosa. Hasta el momento, Mox no ha respondido ninguna de estas acusaciones.





