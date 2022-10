TODO LE SALIÓ MAL. El conocido youtuber peruano ‘CristoRata’ vivió un mal momento cuando intentó jugarle una broma a dos efectivos de la Policía que se encontraban en su patrullero. El también tiktoker se acercó a ellos para pedirles que lo graben, sin embargo, todo se salió de control y terminó yendo a la comisaría.

“ Hola, cómo están, jóvenes adictos, vendo la mejor coca, tengo la de Paolo Guerrero, la de Angie Jibaja y también tengo la de Maradona, ah y tengo esta (Saca bolsita) ”, fueron las palabras de CristoRata, mientras un policía lo grababa. El joven no detectó la falta de respeto a los oficiales y terminó lamentándolo.

Ante la mirada atónita del efectivo, el youtuber peruano fue intervenido por su broma de mal gusto y consultado por su documento de identidad, pero este se encontraba indocumentado, lo que terminó llevándolo a la dependencia policial.

“ Identifícalo, ya, tú estás jugando conmigo, te crees vivo. ¿No tienes DNI? Ya, vamos a ir a la comisaría ”, dijo el policía. Con tal temerosidad, el ‘CristoRata’ se rectificó, pero no pudo evitar que se lo llevaran en el patrullero.

“ No, es talco, es talquito, maestro. Soy zanahoria, no tengo DNI, vivo cerca. No puedo ahorita (ir a la comisaría), pero si no he hecho nada, maestro no pe , o sea es broma, tengo mi canal de YouTube, bromas en TikTok”, fueron las palabras del youtuber, cuyo video ya se volvió viran en redes sociales.

TROME | Youtuber peruano bromea a policías con venta de coca

YOUTUBER SE BURLA

El video de la intervención al youtuber CristoRata se hizo viral y ocasionó que los usuarios se burlaran del joven, sin embargo, el protagonista lo tomó con humor pronunciándose en sus redes sociales.

“Oye, te hablo desde la prisión”, fueron sus palabras tras ser liberado de la dependencia policial horas después de la broma.