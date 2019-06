¿Yuca acosó sexualmente y besó senos a bailarina? Clara Seminara muestra video de cómico tocando indebidamente a joven

Clara Seminara seguirá adelante con su denuncia por acoso sexual contra el actor cómico Enrique Espejo , popularmente conocido como 'Yuca'. Esta vez, a través de su cuenta en Instagram publicó un video donde se ve al artista besando uno de los senos de una bailarina durante el sketch del programa 'JB Noticias'.



"Y de esto que opinan? Conducta intachable? No es mañoso? Nunca se ha aprovechado de una compañera de trabajo? La actriz se incómoda y le responde con una cachetada, él intenta volverlo a hacer y ella lo detiene diciendo :"No te me acerques más"", escribió Clara Seminara en el post que acompañó el video.

En entrevista a Trome , Clara Seminara aseguró que desde que denunció a Yuca las puertas se le han cerrado, por lo que está pensando radicar en Europa y que "hay mujeres que me dicen que solo me han tocado y no violado".



Contó que 'Yuca' "una vez mandó un audio y estaba en total estado de ebriedad" y que "para en Lince tomando con venezolanas y ahora lo quieren canonizar"

Asimismo, Clara Seminara lamentó que Latina se haya pronunciado por su caso. "Latina tiene un talk show llamado ‘Tengo algo que decirte’ y no se ha pronunciado. Lorena Álvarez denunció maltratos, pero tampoco se pronunció de mi caso".



Yuca besa seno de bailarina durante sketch de JB Noticias

YUCA LLORÓ EN 'EL VALOR DE LA VERDAD'



En tanto, 'Yuca' en 'El Valor de la Verdad' lloró porque Clara Seminara "me ha hecho mucho daño" y hasta cree que "estuvo maquinando algo" por no haber denunciado el hecho que sucedió hace 7 meses.



"No sé hasta dónde quiere llegar y le pido disculpas ante cámaras y se la vuelvo a pedir, pero no sé por qué lo hace. Mi familia también está dolida. Tengo cinco hijas mujeres. Están conmigo, porque saben que he sido un padre que siempre he estado con ellos y hasta ahora me preocupo. Son mi adoración y mis nietos también. Yo no voy a llegar a esta edad, como aduce la señorita, que yo fui atrás de ella a meterle la mano. Yo no soy ningún enfermo. El hecho que sea tímido e introvertido, no significa que yo sea un tonto o un torpe", dijo llorando Yuca en 'El Valor de la Verdad'