Yvonne Fraysinett pidió al público que se cuide de los robos y de la tecnología que los delincuentes emplean para hacer sus fechorías, luego que su esposo Marcelo Oxenford contó que entraron a su casa y se apropiaron de joyas, dinero y hasta el pasaporte de la popular ‘Madame ‘ de ‘Al fondo hay sitio ’. Pese a este ingrato momento que le ha tocado vivir, la actriz sigue positiva y le desea a todo el pueblo peruano una linda ‘Navidad’ y un ‘mejor’ Año Nuevo ahora que se aproximan las fiestas.

“Marcelo lo contó, se metieron a mi casa, me ‘pastearon’, vieron que salí a hacer unas diligencias y se metieron. Al regresar vi todo revoloteado y que se habían llevado las cosas, joyas y los documentos. Es que ahora los ladrones emplean la tecnología para delinquir, estamos ante una nueva amenaza y por eso hay que cuidarse el doble, pero no me pasó nada a mí. En fin, hay que darle vuelta a la página, seguir adelante y aprovecho este tiempo para desearles a todos una linda Navidad y un mejor año”, dijo Fraysinett.

ASÍ FUE EL ROBO

El reconocido actor Marcelo Oxenford denunció ante las cámaras de “+ Espectáculos” que días atrás sufrió un robo en su departamento, ubicado en el distrito de Surco, que comparte con Yvonne Frayssinet.

Según explicó, el lamentable incidente ocurrió cuando él estaba en Buenos Aires recogiendo unas maletas de su hija Lucia Oxenford. “ Yo estaba en Buenos Aires, me había ido a buscar a Lucia porque ella se venía, venía con muchas maletas y con el gato y el perro, yo me traje el gato y seis maletas . Ella se vino con el perro y seis maletas también. En la noche me llamó que ella fue a grabar, ya sabían que yo estaba viajando, le tenían el timer a Yvonne”, explicó en un inicio.

En otro momento, el argentino agradeció a la Policía por el apoyo que le brindó, pese a que aún no han encontrado a los responsables.

Nos desvalijaron todo, joyas, platería. Se ha portado muy bien la Policía, han hecho pesquisas , todo, pero bueno tú sabes cómo es esta gente. Lo importante es que Yvonne no estaba, eso es lo importante”, puntualizó.

Finalmente, Marcelo Oxenford hizo un llamado a los responsables a que devuelvan el pasaporte y visa de Yvonne, pues aseguró que no les sirve para nada.

“Le sacaron el pasaporte a Yvonne con la visa, así que ladrones para qué quieren el pasaporte de mi mujer, devuélvanlo. Con la visa no podemos viajar . Bueno, a superar y seguir. Buen año para todos, felicidades y que sigan los éxitos”, terminó.