Paquethel (Zelma Gálvez) contó que está nerviosa por su boda con su novio Yulián, la misma que se celebrará el 10 de septiembre, dice que ya quiere que llegue el sábado porque la faja le aprieta y asegura que no será la boda del año, sino de la década. Además, reveló cuál es su relación con la tía Michell (Carlos Álvarez).

“La verdad, es que estoy super nerviosa pues hace tiempo que no la veo…digo me no me veo como casada”, afirmó.

¿Es cierto que tendrás dos vestidos de novia?

Sí, porque subo y bajo de peso con mucha facilidad. Ya quiero que llegue el día porque la faja me está matando.

¿Y cómo está tu novio Yulián?

Muy bien y dócil camino al matadero. Soy tan feliz y creo que él también

Qué tal te llevas con tu cuñada, la tía Michell...

Supongo que está feliz con el tremendo partidazo que se emparenta con la familia, soy un tremendo partidazo. ¡Una alianza espectacular!

Tu boda será, la verdadera boda del año...

De la década. Todo está planeado al milímetro, hasta los close up de las lágrimas. Estoy tan feliz...digo, estamos tan felices. Además, el rating del especial de mi boda será magnífico. Mi mamá estará muy contenta.

Van a televisar el matrimonio.

Estoy en duda, la boda o la noche de bodas, lo que más facture porque debo recuperar mi inversión....

Has invitado solo a tu círculo más cercano...

A la gen..ti...ta... He recibido tantos mensajes lindos y tan dulces, que creo irán muchos diabéticos.

Habrás pedido permiso al programa para irte de luna de miel.

Sí, pero fue muy difícil sacar permiso, pero nada ni nadie impedirá mi magno evento. Además, bajará el rating con mi ausencia... pero solo se vive una vez. La fiesta durará solo una hora, así ahorramos para la luna de miel.

¿Cuál es tu último mensaje antes de dejar la soltería?

Que los sueños sí se cumplen y un saludito para mi San Antonio, que estuvo de cabeza por muchos años.

Carlos Álvarez parodia boda de Ethel Pozo y Julián Alexander: la ‘Tía Michell’ ‘supende’ el matri

Ethel Pozo se encuentra emocionada porque este sábado 10 de setiembre contraerá matrimonio con el productor Julián Alexander. Ante la polémica boda, el comediante Carlos Álvarez no se quedó atrás y lanzó el sketch de la boda en su programa ‘La Vacuna del Humor’.

En la parodia también figura Michelle Alexander por ser la hermana de Julián. Carlos Álvarez es quien encarna a la ‘Tía Michell’, quien será quien impida el matrimonio.

“¿Qué pasa aquí? Escuché que se van a casar el día que se graba el final de la tercera parte de la décima temporada, de la quinta saga de ‘Luz de Cuna’. Por favor… ustedes no saben lo que me ha costado traer a los marcianos y alquilar el ovni. Se suspende la boda”, se escucha decir.

Cabe mencionar que la ‘Tía Michell’ será uno de los personajes que presentará el actor cómico este jueves en La Estación de Barranco, en su show ‘¿Y dónde está el presidente?’.