“Los sucesos ocurridos, el martes 3 de marzo de 2020 en el programa Válgame durante una entrevista en vivo, no definen el sentir ni los valores de la familia Latina. En consecuencia, Latina Televisión ha tomado la decisión de retirar al señor Ricardo Zuñiga Peña de la conducción del programa Válgame que se emite por nuestra señal” se lee en el comunicado del canal sobre el despido de Ricardo Zuñiga, más conocido como el Zorro Zupe. En Trome.pe hacemos un repaso por la trayectoria del controvertido personaje y los cuestionados vínculos que le permitieron ocupar un lugar en Chollywood.

Era el año 2011 y Tilsa Lozano era una de las modelos más cotizadas del espectáculo. Durante ese tiempo conoció a Ricardo Zuñiga, quien se dedicaba a ser un promotor de eventos y organizador de desfiles de moda. Uno con una muy buena estrella gracias a su amistad con los chicos realities. El Zorro Zupe utilizó esos vínculos para hacerse conocido en el medio, sobre todo cuando se hizo público que Lozano tendría un romance con el futbolista Juan Manuel Vargas. En ese entonces el Zorro Zupe tenía 21 años y ganas de hacerse conocido a como dé lugar. Los programas de espectáculos lo entrevistaban por su cercanía con Tilsa Lozano y le pedían información sobre el clandestino acercamiento entre la ex conejita playboy y el ‘Loco’ Vargas.

Latina y ATV fueron los únicos canales que le abrieron las puertas por los ‘chismes’ que sabía sobre los chicos realities y las modelos del momento. El Zorro Zupe tuvo participaciones en el programa ´´Verano Extremo´´, ´´Espectáculos´´ y ´´Hola a Todos´´, pero no fue hasta el 2019 que logró hacerse con la conducción de un programa. Durante su participación en el reality Verano Extremo protagonizó fuertes peleas con Chris Soifer, hermana de Michelle Soifer, una de las chicas realities con quien era bastante agresivo. Se dio cuesta que esta estrategia le rendía mejores frutos y mayor presencia en televisión así que entabló discusiones con Olinda Castañeda y Paula Manzanal. De la primera indicó que era una ‘pelota playera’ que paseaban de un lado a otro.

En una de las peleas que sostuvo con Chris Soifer en el programa Verano Extremo, el Zorro Zupe reveló que sus talentos eran el diseño de casas y el dibujo, arte que realizaba, según él, con bastante éxito. No obstante, no fue eso lo que lo logró hacer conocido en el mundo del espectáculo, más bien era su lengua viperina, la que también fue su maldición cuando lo condenaron a prisión por el delito de difamación en febrero de 2018. Solo permaneció en Ancon II hasta marzo del mismo año, tras un mes de reclusión se estipuló que cumpla su condena en libertad bajo reglas de conducta.

EL VALOR DE LA VERDAD

El delito por el que fue acusado fue el de difamación. Incurrió en esta infracción cuando participó en El Valor de la Verdad donde fue invitado por la producción de Latina para que revelará los secretos de chicos realities y modelos. En este espacio televisivo hizo revelaciones que lo pintan de cuerpo entero como cuando confesó que cobraba por llevar modelos a fiestas con futbolistas. Acerca de la pregunta “¿Te contrató un jeque árabe para que llevaras modelos a su fiesta?” Su respuesta fue “Fui con Maricris Rubio, y al jeque le gustó bastante. Uno de los chicos de producción me dijo que él quería conocerla. El presupuesto de todas las chicas era como de 10 ó 11 mil dólares”, otra de los cuestionamientos que respondió es “¿Te han pedido chicas para prostituirlas?” y lo que respondió fue “Antes era más continuo. La última vez fue hace dos meses. Pero no me piden para prostituirlas, sino te dicen ‘oye como es con tal’. Me dicen ‘oye dile a tal chica y le doy tanto y a ti te doy tanto”.

Pero no fueron estas revelaciones las que lo condenaron a prisión sino la que hizo sobre Carlos Zambrano en El Valor de la Verdad. Ahí, el polémico personaje contó que el futbolista Carlos Zambrano lo había invitado a uno de sus viajes a Europa."Chateando así, me dijo, me envió mi carta de invitación y ya. Me dijo para ir a Alemania. Yo nunca había ido entonces estábamos hablando de sitios a los que nunca habíamos ido", dijo el Zorro Zupe en El Valor de la Verdad. Además, al ser consultado si la razón de la invitación de Carlos Zambrano habría sido para que el Zorro Zupe le presente a alguien, Zuñiga no negó que esa haya sido una de las razones por las que fue invitado."Posiblemente no lo descarto (que le presente a alguien) Nunca me dio nombres, nunca me dijo: ‘vente con una amiga’", expresó. Por esa razón, Carlos Zambrano inició una demanda penal contra él por difamación agravada. El Poder Judicial dictó la sentencia del caso y brindó dos meses de prisión efectiva para el Zorro.

AMISTADES PELIGROSAS

Tras su estadía en prisión por un mes, el Zorro Zupe continuó siendo un asiduo participante de los programas de espectáculo de Latina. Sobre todo del que dirigía Jazmín Pinedo por ese entonces, Espectáculos. Incluso, la modelo se quebró al hablar sobre la permanencia de Ricardo Zuñiga en la cárcel. “Si en algún momento llegas a ver este video, sabes que no estás solo y que nosotros te vamos a cuidar. Yo estoy pendiente y estoy tratando de hacer todo lo que está en mis manos para que él esté bien”, declaró entre lágrimas la popular chinita.

Pese a todos los escándalos y su comportamiento equívoco, Ricardo Zuñiga fue premiado en mediados de agosto de 2019 con la conducción del programa ´´Válgame Dios´´ gracias al despido intempestivo de Rodrigo González y Gigi Mitre. Continuó en este espacio cuando se convirtió en ‘Valgáme’ junto a los conductores Karla Tarazona, Katy Sheen, Kurt Villavicencio, Janet Barboza y Mónica Cabrejos. Fue despedido finalmente por las terribles declaraciones que hizo contra la madre de una menor asesinada. “¿No es tu culpa? Quién te ha dicho que no es tu culpa oye inhumana. ¿Te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Si tú hubieras estado con tus hijas esto no estaría pasando ¡despierta! Tu hija estaría viva en estos momentos, inhumana. Tu peor castigo va ser toda tu vida vivir sabiendo que por tu culpa asesinaron y violentaron a tu hija ¡bestia!” fue lo que le dijo el expanelista de ‘Válgame’ a Mirella Huamán, madre de Camilita.

Tras la ola de críticas que recibió el programa y el panelista, Latina decidió emitir un comunicado que ponía fin al vínculo profesional del Zorro Zupe con el canal. “Latina rechaza todo tipo de violencia en pantalla y fuera de ella contra cualquier persona y en especial contra la mujer. Nunca estaremos de acuerdo con expresiones que atenten contra la dignidad y el honor del ser humano. Los sucesos ocurridos, el martes 3 de marzo de 2020 en el programa Válgame durante una entrevista en vivo, no definen el sentir ni los valores de la familia Latina. En consecuencia, Latina Televisión ha tomado la decisión de retirar al señor Ricardo Zuñiga Peña de la conducción del programa Válgame que se emite por nuestra señal. Reafirmamos nuestro compromiso de entregar contenidos que no vulneren la sensibilidad y estén alineados con los principios de nuestro código de ética y pacto de autoregulación, por lo que ofrecemos disculpas ante los hechos ocurridos” se lee en el comunicado que emitió Latina en el mencionado programa de televisión.

