Zorro Zupe: Tilsa Lozano revela que su amigo se alejará de la televisión [VIDEO y FOTOS]

Tilsa Lozano reveló detalles del reencuentro que tuvo con su mejor amigo Ricardo ‘Zorro Zupe’ Zúñiga y aseguró que ya aprendió la lección, tras haber estado recluido en el penal Ancón II.



“Estar encerrado en una cárcel no es fácil para nadie, él no ha querido quebrarse ni contar lo que ha vivido adentro. No quiso ver a su madre durante un mes, porque sentía que si la veía no tendría la fortaleza para enfrentarlo. Ya aprendió la lección, pero eso no significa que no seguirá hablando, pero hay que replantarse las cosas. Por ahora, se mantendrá alejado de las pantallas”, comentó Tilsa Lozano.



Por otro lado, se confirmó que ‘Amor de verano’ irá hasta el 6 de abril, y el último viernes hizo 6.4 puntos, y ‘En boca de todos’ 8.3 puntos.