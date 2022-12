La actriz venezolana, Liz Mariana Godoy, ‘Zulimar’ en la exitosa teleserie ‘Al fondo hay sitio’, contó que se comprometió y que su novio peruano la sorprendió al entregarle la ‘roca’ frente a la Fontana de Trevi en Roma, Italia. La parejita aún no tiene fecha para la boda, pero no pasará del próximo año para que se den el ‘sí ‘.

Liz Mariana, vi tus fotos en tus historias de Instagram, mágica tu pedida de mano....

Sí, fue tan mágica que el deseo que tenía en la mañana prácticamente se me cumplió en la noche, ser feliz por siempre con mi pareja.

¿Ya tienen fecha para la boda?

Pues no tenemos fecha, ni tampoco idea para qué mes será, ni nada, pero decimos que del 2023 no pasa.

¿Él es venezolano?, ¿vive aquí?

No, es peruano.

¿Y a qué se dedica, tiene porte de deportista?

Trabaja en gestión de puertos, sí es deportista ha sido nadador calificado durante bastantes años.

¿Tienen varios años de relación?

Dos y medio.

Liz Mariana estuvo con su novio en Europa y fue en Roma donde le pidió la mano. (Foto: Trome)

EL ‘JUELIX’ SU CHERETE

Mientras en la vida real Liz Mariana vive un ‘cuento de hadas’ al lado de su novio, en la telserie su ‘relación’ con el ‘Juélix’ va fortaleciéndose luego que el ‘wachiman’ de ‘Las nuevas Lomas’ le pidió perdón y se dieron un emotivo primer beso.

El ‘Juélix’ (Carlos Solano) sorprendió al pedir perdón a ‘Zulimar’ (Liz Mariana Godoy) y le aseguró que ‘Teresita’ quedó en su pasado. Así, el vigilante le manifestó que ella era su presente, tras lo cual se dieron un sentido beso, lo cual fue festejado, en las redes sociales, por los fanáticos de la serie.

¿QUIÉN ES LIZ MARIANA?

La venezolana Liz Mariana Godoy, quien encarna a ‘Zulimar’ en ‘Al fondo hay sitio’, está agradecida por la receptividad que tiene su personaje en la serie y cuenta que en la calle le piden que no le haga daño al ‘Juelix’ (Carlos Solano) y todo apunta a que se convertirá en la rival de la ‘Teresita’ en la historia de Los Gonzales y Los Maldini.

¿Cómo llegaste a la serie más vista del Perú?

Fue por una convocatoria del director de casting a principios de agosto y aquí estoy, contenta porque mi sueño se va haciendo realidad. Imagínate, pertenecer a ‘Al fondo hay sitio’ es un gran sueño.

¿Qué tiempo llevas en nuestro país?

Llegué en el 2017, trabajé como mesera, repartidora, en call center, como muchos de mis compatriotas En el 2018, tuve la oportunidad de formar parte de la radio Onda Zero, que al principio solo iba por una secuencia, que era una vez a la semana, del diccionario venezolano y a los tres meses me dicen para probarme de lunes a viernes en el programa donde estaba Mathías Brivio y Miguel Sandoval y resulta que me terminé quedando casi cuatro años.