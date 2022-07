¿SE PICO? Zully Pinchi se pronunció luego de la tensa entrevista que mantuvo con Rodrigo González y Gigi Mitre el pasado jueves, en la que se mostró más que incómoda por las preguntas de los conductores sobre su presunta, pero sonada, relación extramatrimonial con Martín Vizcarra.

Detrás de cámaras, la reportera del programa de Willax le consultó sobre su polémico encuentro con Peluchín. “ Yo no me he sentido ofendida, solo te digo, que esto es solo falta de sororidad”, dijo la excandidata al Congreso de la República.

Asimismo, aseguró que no estuvo a la defensiva e indicó que, a su parecer, la entrevista de Amor y Fuego respondía a un tema político en su contra.

En ese sentido, consideró que el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre no era un espacio para aclarar los rumores. “Es un programa de entretenimiento, no es un aforo para aclarar nada” , acotó.

Zully Pinchi aseguró no haberse sentido ofendida por las preguntas de Rodrigo González y Gigi Mitre.

