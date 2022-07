LE FUE MAL EN EL AMOR. Zully Pinchi, la excandidata al Congreso y quien ha sido sindicada como la manzana de la discordia en el matrimonio de Martín Vizcarra, ofreció una extensa entrevista a Trome dando detalles de sus pasajes amorosos con su exesposo Miguel Castillo, hijo del político Jorge del Castillo.

“ Estaba felizmente casada (con uno de los hijos de Jorge Del Castillo), porque tú sabes que luego el amor se acaba, hay incompatibilidad de caracteres y luego las cosas ya no funcionan , entonces lo mejor es apartarse en el momento correcto para que haya respeto y cordialidad, que es lo que hasta el día hay con mi exesposo”, dijo al explicar sobre la inspiración de sus poemas que ayudó a ser parte de la letra ‘Mi bebito fiu fiu’.

En esa línea, la joven política aseguró que con Castillo están separados y en proceso de divorciarse. Dejó en claro que lo hará vía notarial, pues es menos desgastante tras alejarse de la persona con quien pensaba quedarse toda su vida porque lo amaba.

ZULLY PINCHI VIVIÓ INFIDELIDAD

En otro momento de la entrevista, al ser consultada si ha huido de alguien comprometido, Zully Pinchi contó que del único lugar de donde huyó, en el momento oportuno, fue de su matrimonio

“ Sí, fue infiel y me dolió muchísimo su infidelidad porque me casé enamorada y con la consigna que sea para siempre, pero no todos tomamos con la misma seriedad el compromiso y en mi caso fue así, pero ya está, no hay que hacer un drama. Siempre me voy a quedar con lo bonito que hubo”, puntualizó.

Al dar su testimonio, sentenció que jamás se metería con alguien casado o con pareja, como el caso de Martín Vizcarra, ya que busca a alguien que no ame a medias ni te dé las sobras.