Zumba estuvo esta semana en el programa de Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, Com FM, y se refirió a su paso por Combate hace varios años, cuando se consolidaba como el programa top de competencias. El exchico reality confesó que supo invertir bien el dinero que cobraba en el espacio de ATV, llegando a iniciar varios emprendimientos y hasta su propio circo.

“Vendía peluches en las giras y puso su puestito fuera del canal, donde vendía pulseritas, peluches, polos... para toda la gente que iba afuera de la avenida Brasil”, dijo Mario Irivarren de su excompañero sobre la época en la que grababan en el set ubicado en el distrito de Breña.

En ese momento, recordaron la cruel broma que decidió jugarle la producción de Combate a Zumba con su negocio ambulante, llamado ‘Zumbamanía’. En las imágenes se puede ver un enorme camión con un letrero de fiscalización intentando llevarse la mercadería del emprendedor.

La cruel broma de Combate a Zumba

Rápidamente, todos los chicos realitie de Combate salieron a la vía pública y detuvieron el supuesto demomiso. Entre los más ‘guerreros’ se encontraban Alejandra Baigorria, Joshua Ivanoff, Antonio Pavón, Christian Domínguez, la Pantera Zegarra, la ‘Cotito’ y Miguel Arce, este último tratando de recuperar el cooler de raspadillas de su compañero.

Zumba tampoco se quedó de brazos cruzados y tan fue su desesperación que se sacó el polo e intentó subir al camión, inclusive enfrentándose con los supuestos fiscalizadores y serenos del distrito.

“Eran mi frejoles”, aseguró el exchico realitie en convesación con Mario Irivarren y la ‘China’. “No me había dado cuenta, en el estudio ya después nos contaron que era broma” , confesó recordando el triste y alborotado momento.

ZUMBA CUENTA SU VERDAD SOBRE ROSÁNGELA

Zumba estuvo en el programa de redes sociales de Mario Irivarren Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, Com FM, y contó detalles de su paso por el desaparecido programa de competencia de ATV, Combate. En medio de la amena conversación, habló sobre su supuesto romance con Rosángela Espinoza, el mismo que la modelo ha negado en varios momentos asegurando que fue ‘armani’.

“Ella es una chica inteligente, ahora es una profesional, por eso se fijó en mí. Ahí todo era pichicata, modelos, chicos guapos, pero a ella le gustaban los chicos naturales”, dijo fiel a su estilo.

Zumba contó que en un primer momento no había notado la presencia de Rosángela Espinoza pero cuando ella confesó que le gustaba, quedó sorprendido. “Le gustaba mi carisma, mi emprendimiento... hubo besos... es más, hasta hace poco me invitó a su casa a su cumpleaños, no pude ir, pero cuando la veo siempre nos acordamos, fue una relación bonita”, confesó el exchico reality.

Asimismo, aseguró que Carloncho, quien luego fue pareja de la ‘chica selfie’, lo ‘serruchó’, aunque ahora son amigos.

“Ella salió en varios programas a decir que lo mio fue armado. Yo nunca armé esto. Se acuerdan de la cena que tuvimos que me fui sin pagar y me metió una cachetada, eso sí me lo armó la producción, pero lo demás, yo no tenía conocimiento de lo que ella sentía por mí, a mí me gustaba porque era una chica guapa”, acotó Zumba. “Yo sí me enamoré”, agregó.

