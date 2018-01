5 pasos para mejorar la comunicación con tus hijos [VIDEO]

La comunicación es indispensable para tener una buena relación con las demás personas y también con nuestros hijos.

El psicólogo Ricardo Zevallos nos brinda 5 consejos para mejorarla.





1. SÉ POSITIVO. No comiences tus frases con un lenguaje negativo. No empieces por el 'no'. Hazlo mejor en forma positiva.



2. UN BUEN CLIMA EMOCIONAL. La comunicación debe llevarse en un ambiente democrático y de convivencia. Ello facilitará la canalización de la agresividad.



3. ESCÚCHALOS CON ATENCIÓN. Motívalos interesándote por lo que te están contando. No muestres indiferencia con sus cosas.



4. PIDE SU OPINIÓN. Los adultos debemos dejar la posibilidad de réplica. Escuchar el argumento del otro.



5. DALES MENSAJES CONSISTENTES. Si vas a pedirles algo, que sea de manera directa y no contradictoria. Si el niño no accede a la primera, puedes volver a repetir la demanda pero sin utilizar la amenaza, la coacción o el insulto.



Sabías que...



* Crea un ambiente de seguridad y respeto hacia ti mismo y hacia ellos, proponle opciones y alternativas.