Abogada emprende campaña para ayudar a gatos abandonados en el Parque Universitario

Hace cuatro años ‘Lucky’ cambió la vida de Brigitte Díaz, una abogada de corazón sensible que encontró en los gatos una familia que cuidar y amar. "A Lucky me la regaló mi suegra. Yo quería atenderla lo mejor posible y llegué a conocer a dos jóvenes que alimentaban gatitos que vivían en el Parque Universitario. Me involucré tanto que ahora yo soy la presidenta de la Asociación Misicha (gatito en quechua)", recordó.



Esta organización que cuenta con varios voluntarios, busca minimizar el número de felinos abandonados en esta zona del Cercado de Lima a través de adopciones responsables y esterilizaciones.



RECAUDACIÓN DE FONDOS

Para ello, Díaz ha emprendido una campaña de recaudación de fondos con la venta de calendarios, para alimentar, trasladar y brindar los cuidados necesarios de los más de cien gatos que permanecen en el Parque Universitario.



“Estamos vendiendo calendarios a un precio de 12 soles, hemos mandado a imprimir tres mil, y si conseguimos vender todos, estaremos cubriendo un año de gastos para estos gatitos”, señaló.



En cada mes hay una foto de un gatito que está en adopción, sus características y personalidad. Las personas que deseen adquirir uno pueden hacerlo a través de la página de Facebook: Asociación Misicha Perú.(Samantha Aguilar)

