Don Ramón Amador Terán es un abuelito de casi 79 años que pasa sus días viendo televisión, leyendo su diario Trome -así nos dijo apenas llegamos a su casa- y preparando alfajores con su receta secreta. Este postrecito tradicional lo vende a través de las redes sociales, mundo al que ingresó gracias a su nieta Liliana.

Don Ramón, ¿hace cuánto tiempo prepara alfajores?

Hace 40 años aprendí a preparar alfajores. Fue un amigo que me propuso hacer este negocio. Juntos vendíamos esporádicamente, ya luego tuve mi trabajo y solo los hacía a pedido.

¿Qué diferencia a sus alfajores?

Son preparados con amor y con una receta secreta que no puedo revelar (se pone misterioso), pero que he ido perfeccionando con el paso de los años.

Antes, ¿a qué se dedicaba?

He sido sonidista y operador de radio por más de 50 años.

¿Qué labores realizaba?

He trabajado en diferentes radios, incluso musicalizaba las radionovelas de RPP. Mi último trabajo fue en Frecuencia Latina en el programa de Carlos Álvarez. Pero luego me llegó la jubilación y tuve que salir.

En ese tiempo, ¿conoció a alguien especial?

Sí, a mi tocayo Don Ramón (‘Chavo del 8’). Me dijo que quería vivir en el Perú, que iba a su país a internarse, pero no pudo volver ni cumplir sus sueños.

¿Y cómo se le ocurrió vender alfajores?

Gracias a mi nieta Lilianita. Ella me vio haciendo alfajores y me dio la idea de venderlos. Yo le pregunté dónde los ofrecemos y ella me dijo que no me preocupara, que ella lo iba a hacer. Así creó mi página y ahora vendemos por redes sociales.

¿Usted conocía algo de redes sociales?

No, yo me he quedado en el pasado. Si no fuera por mi nieta yo ni sabría de la existencia de las redes sociales.

¿Extraña su antiguo trabajo?

Claro, señorita. Extraño ser sonidista, ha sido mi trabajo durante muchos años.

¿Quién le ayuda a preparar sus dulces?

Yo hago la masa, que es de maicena. Mis familiares me apoyan con el relleno y el empaque. Además, me gusta prepararlos, me ayuda a pasar los días.

¿Se imaginó ser famoso en redes sociales?

Claro que no. Aunque no solo quiero que me conozcan, también quiero que me hagan pedidos (risas). Sé que por la coyuntura las ventas están bajas.

¿Dónde lo pueden encontrar?

A través de Instagram, me encuentran como Alfajores Don Ramón. Llegamos a todos los distritos y pueden realizar sus pedidos un día antes.

