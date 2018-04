Acoso sexual: Identifica a los tipos de acosadores y no pongas en riesgo tu vida [FOTOS]

Podría pensarse que los acosadores son todos psicóticos (enfermo mental, loco) pero no es así. Sin embargo, todos sin excepción sufren alguna forma de enfermedad emocional: baja autoestima, depresión por soledad, abuso de sustancias, narcisismo y desorden bipolar.



El psiquiatra forense Paul Mullen elaboró una clasificación de 5 tipos de acosadores:



1. El rechazado:

Después de terminar una relación amorosa, amistosa o laboral y cuando sus intentos de reconciliación fallan, busca la venganza.



2. El que busca intimidad:

Acosa a alguien a quien cree amar, tiene la percepción falsa de que es correspondido y se comporta como si tuviera una relación con esa persona. El acoso satisface una necesidad de cercanía y contacto.

3. El incompetente:

Cree que su conducta lo llevará a la cercanía con la víctima, aunque se da cuenta de que no es correspondido. Intelectual y socialmente limitado e inadaptado.



4. El resentido:

Experimenta sentimientos de injusticia y deseos de venganza contra su víctima. Cree haber sido humillado y no se reconoce victimario.



5. El depredador:

Vive las 24 horas del día espiando a su víctima, está pendiente de todos sus actos, se aprende de memoria cada paso, conoce los lugares y personas que frecuenta. No quiere una relación con su víctima, sino sentir que tiene control y poder sobre ella. Reúne información y fantasea con lastimarla, sobre todo sexualmente.