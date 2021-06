Activista busca que la esterilización de mascotas sea una política de salud pública.

Iselda Livoni lleva 25 años trabajando por el bienestar de los animales. Empezó como voluntaria en un albergue y más adelante organizó campañas de esterilización en zonas de bajos recursos junto a su amiga Gabriela. En 2007 publicó el libro ‘Las leyendas azules’, que narra historias reales de perros y gatos.

Ya en 2008 decide fundar la Asociación para el Rescate y Bienestar de los Animales (ARBA) con el propósito de promover y sensibilizar a la sociedad para mejorar la calidad de vida de todas las especies animales en el Perú, ya sean animales de granja, silvestres o de compañía.

“De chica no me dejaron tener mascotas. Ya las tuve de grande. Ahora me acompañan en casa mis dos gatos y mi perro. Pero creo que, sin darme cuenta, desde pequeña mostré mucho interés por el bienestar de los animales. Siento que hay una falta de compromiso, amor y respeto hacia ellos. Hay que cambiar esa situación”, expresó Iselda.

Esta entusiasta activista creó hace un par de años una petición en la que solicitó la creación de la ley 4 patas, la cual busca la protección y esterilización de los animales en abandono. “Este proyecto de ley llegó al Congreso, pero en 2019 quedó trunca. Ahora la hemos vuelto a presentar y, si no lo aceptan, volveremos a insistir. Queremos que la esterilización se tome como una política de salud pública”, contó Livoni.

Si quieres apoyar esta causa, ingresa a www.change.org/ley4patasperu y firma la petición.

Colectivo social ‘Laqay Perú’ lleva ayuda a los más necesitados

Hace unas semanas repartió desayunos nutritivos a los abuelitos que esperaban su vacuna contra el coronavirus, en los exteriores del club zonal Huiracocha de San Juan de Lurigancho.

Peruano que se respeta. Hace tres años, Eduardo Caprile , junto a un grupo de amigos, formó el colectivo sin fines de lucro ‘Laqay Perú ’, que en quechua significa ‘Uniendo al Perú’, para fomentar el transporte sostenible y el cuidado del medio ambiente. Sus primeros proyectos se dieron en 2019 con la ‘Gran bicicleteada 7K’ y el ‘Gran reciclatón’, ambas en Surco.

Sin embargo, la pandemia les hizo dar un giro en el apoyo que brindaban. Así empezaron a repartir almuerzos al personal médico en las diferentes campañas de salud y víveres en los comedores populares.

“Queremos llevar ayuda alimentaria a las madres de las ollas comunes y de los comedores populares. También proporcionar a los jóvenes capacitación empresarial para que inicien un emprendimiento”, señaló Caprile.

Desayunos saludables

Hace unas semanas, llevaron 500 desayunos nutritivos a San Juan de Lurigancho y los repartieron a los adultos mayores que hacían cola para recibir la vacuna contra el coronavirus, en los exteriores del club zonal Huiracocha.

“La idea es que más empresarios y jóvenes se sumen a esta iniciativa”, expresó. Si quieren conocer más de ‘Laqay Perú’, ingresar a su página de Facebook o Instagram.

