En algún momento tu hijo o hija iniciará su vida sexual y así como oirá de sexo por sus amigos, en Internet o en la calle, debe recibir orientación en casa, ya que, según el psicoterapeuta Hans Gutiérrez, un adolescente informado es capaz de retrasar esta etapa para no vivirla de forma prematura.



“Muchas veces, los progenitores solo le dicen a su hijo que no haga esto ni aquello o, agotados por la rebeldía de la adolescencia, dejan en manos del destino la vida del menor, donde hay mucho en juego, como un embarazo no deseado o una enfermedad de transmisión sexual”, señala el experto, quien aconseja:



* Sé un padre con presencia en la vida de tu hijo. Así evitarás que busque atención en otras personas. “Hay hijas que tienen sexo creyendo que recibirán el afecto y la confianza que, en principio, deberían sentir en el hogar”.



* Conversa con tu adolescente sobre las metas que quiere alcanzar a futuro y planifiquen ese camino.



* El primer enamoramiento es una oportunidad para que te cuente sobre los cambios que experimenta.



* Evita frases negativas que generan rebeldía como ‘no me vayas a venir con tu domingo siete’. Mejor dile que confías en que elija a personas que quieran lo mejor para él o ella y respeten el camino de crecimiento que se ha trazado.



SABÍAS QUE...

* El inicio de la vida sexual en el Perú es cada vez más temprano. Según estudios, muchos tienen su primera relación íntima a los 13 años.