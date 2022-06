“¿Qué le pasa a este chico?”, “está convulsionando”, “parece que tiene los huesos rotos”, “qué tal flexibilidad...”. Son algunos de los comentarios que recibe a diario Aldahir Peláez, un experto bailarín de popping, quien ha encontrado en TikTok una ventana para enseñar este innovador baile urbano.

El bailarín explica que el popping (del inglés ‘pop’ que significa ‘estallido’) es un tipo de baile urbano en el que se contraen y relajan los músculos, provocando estallidos en el cuerpo (conocidos como pops) y creando con ello un efecto robótico.





Peláez siempre quiso ser bailarín. En el colegio, estaba en todas las actividades que implicaban mover el cuerpo. Y, si bien nunca estudió baile, jamás lo dejó. A los 25 años ya era un conocido ‘breakdancer’, pero sufrió una lesión muscular que lo obligó a dejar de lado esta práctica.

Quiso abandonar su pasión, hasta que descubrió el popping. Empezó a practicarlo viendo tutoriales y ahora lo domina por completo, tanto así que es maestro en la ya mencionada red social. “Mi contenido es, sobre todo, basado en los comentarios que me dejan. Si me dicen: ‘quisiera bailar como robot’ o ‘enséñame este paso’, tenemos una conversación pública en la que me ofrezco a hacer el tutorial y lo hago. Así, muchas personas más lo ven y pueden seguir pidiéndome videos” , señala el bailarín.

Aunque se las sabe todas en esta danza, el maestro confiesa que todavía hay algunos pasos que no domina a la perfección. Por ejemplo, el movimiento de la película Matrix. “Lo que más me cuesta son los movimientos del cuello cuando me voy hacia atrás porque mantener la estabilidad es retador” , indica, y alienta a los aspirantes ‘poppers’ a seguir sus sueños. “No importa si los demás se ríen, si haces lo que quieres vas a tener un gran futuro” , afirma.

Síguelo en TikTok como: @alderpop

