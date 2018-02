Ángela Carranza, la quinceañera que ganó un título internacional en box 

Tiene la dulzura y la sonrisa de una quinceañera, pero los puños de una guerrera. Ángela Carranza Chávez (15) quiere ser la siguiente campeona mundial de box femenino y va por buen camino porque a su corta edad ya ganó, en julio del año pasado, el título de campeona internacional en peso mosca en un torneo realizado aquí en Lima.

¿Desde cuándo te dedicas al boxeo?

Hace dos años. Recuerdo que vi por redes sociales una pelea de box, ahí me gustó y le dije a mi papá que me enseñara.



¿Tu papá es boxeador?

No, es entrenador personal y practica muay thai, pero me enseñó lo básico. Luego me llevó a ver peleas de Valentina Shevchenko y eso me motivó más a continuar, por ello le pedí que me matricule a una academia profesional de boxeo.



¿Quiénes son tus referentes?

Mi principal mentora y guía es Linda Lecca, con ella entreno tres veces a la semana en su gimnasio ‘Reeves’ de Lince.



¿Y qué te dice ella? ¿Tienes futuro?

Me llama ‘campeona’ de cariño y me dice que tengo una buena técnica y fuerza en los puños.





¿Es cierto que eres sobrina de José Luis ‘Puma’ Carranza?

Sí, mi papá es su primo hermano, y mi mamá ha sido campeona sudamericana en judo.



¿Entonces la parte deportista la llevas en las venas?

Claro, desde pequeña voy al gimnasio, hago entrenamiento funcional y me alimento sano, ya después vino la etapa de deportista.



¿Y cómo es tu rutina de entrenamiento de boxeo?

Ahora en verano voy al gimnasio en la mañana y en la tarde practico boxeo en la academia.



¿Y no quisieras pasar tiempo con tus amigos?

Sí me gusta salir con ellos, pero sé que todo este sacrificio es por algo que me gusta, el boxeo para mí es un sentimiento, una pasión.



¿Y pasaste de año en el colegio?

Sí, voy a cuarto de secundaria. Me gustan mucho las matemáticas.



Y las fiestas, ¿tienes tiempo para divertirte?

Claro, cuando no hay una pelea cerca, puedo ir. Hace poco fui a un quinceañero, pero no descuido mis entrenamientos.





¿Alguna vez te han noqueado?

Hasta ahora no, pero yo sí he pegado fuerte. La última vez fue en la pelea en la que gané el título internacional en mi categoría. Fue knock out y dejé a mi contendora, una chica argentina, mareada en el primer round.



¿Has tratado de beneficiarte con tu fuerza en alguna circunstancia?

De ninguna manera, al contrario, por ejemplo en el colegio defiendo a mis compañeros cuando son víctimas de bullying. No golpeo, solo les increpo.



¿Pero alguna vez tuviste que usar los puños en la calle?

Sí, una vez un cobrador faltoso se quiso pasar de vivo conmigo y lo golpeé en la cara.



¿Y cuál es tu meta en esta carrera deportiva?

Apenas cumpla 18 años obtener el título mundial, pero también tener una profesión, por el momento aún no me decido entre ingeniería y nutrición. Mi plan es seguir peleando, pero tener una carrera que me dé un sustento económico.



