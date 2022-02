A dos años de pandemia, los niños regresarán a las aulas el próximo 28 de marzo, según lo dispuesto por el Ministerio de Educación. Por esto, es necesario hablar con ellos sobre la importancia de seguir pautas de seguridad e higiene en el colegio para evitar el contagio de coronavirus.

La institución educativa tendrá sus propios protocolos, pero Giannina Berdejo, médico general de Sanitas Perú, señala que los padres deben hablar con sus hijos y explicarles por qué tienen que respetar las buenas prácticas de higiene . “Es esencial recalcarles que deben lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia o desinfectarlas con alcohol (spray o gel). Además, usar la mascarilla de forma correcta (que tape nariz y boca) y evitar tocarse el rostro con las manos. Si van a estornudar o toser, que usen el codo para taparse”, aconseja la especialista.

Por su parte, el psicólogo y fundador de Proveetodo, Fernando Alarcón, recomienda poner en la mochila de los pequeños una caja portátil de mascarillas para que guarden ahí los tapabocas extras a fin de cambiarlos por si se ensucian o se humedecen por el uso. “También sería bueno que tengan un dispositivo non-touch, una herramienta pequeña e inofensiva. Lo pueden usar para apretar botones, jalar puertas o empujar cosas. Una buena opción es colgarlo de su cuello con el spray de alcohol”, indica.

Sabías que...

Es necesario estar pendientes de la salud de los niños, monitoreando sus síntomas y estados de ánimo.

Hijito, ¿tienes enamorada?... ¿Está bien hacerle esta pregunta al niño?

El enamoramiento infantil existe, pero no tiene las connotaciones o características de las relaciones amorosas adultas. Es simplemente un gusto por aquel amiguito o amiguita con el cual se siente cómodo jugando.

Muchos padres toman a juego este tema sin ponerse a pensar en el mensaje que están transmitiendo al niño. Foto: iStock.

A veces en las reuniones familiares o con amistades suelen preguntarle al niño, que no pasa de los 5 años, si ya tiene novia; incluso son tan persistentes que dicen: ‘Ya pues, cuéntanos, no se lo diremos a nadie’. Esta ‘inocente’ curiosidad puede afectar seriamente el desarrollo y crecimiento de los chicos porque no los dejarán disfrutar a plenitud de su infancia.

“Muchos padres toman a juego este tema sin ponerse a pensar en el mensaje que están transmitiendo al niño o a la niña. Los pequeños tienen en mente jugar, divertirse, imaginar... no saben exactamente lo que significa el enamoramiento o las relaciones de pareja. Si tienen más cercanía con algún infante del sexo opuesto es porque comparten intereses y juegos”, indica el psicólogo y psicoterapeuta Walter Hinojosa.

Por eso, es importante que los padres no les hagan esta pregunta a sus hijos, pues de lo contrario estarán hipersexualizando su infancia, es decir, haciendo que el niño adopte patrones adultos de forma prematura. Además, condicionará su manera de relacionarse con los demás porque se enfocará en ver a la otra persona como un posible novio o novia en el futuro (como ya se le metió al menor esa idea en la cabeza).

NO CONFUNDAS

SABÍAS QUE...

Debes construir su mundo social de una forma equilibrada sin necesidad de seguir patrones de comportamiento que no correspondan a su edad.

