Hay que tomar con cuidado el tema de " El color del año" ya que esto no significa que empezaremos a vestirnos de este color necesariamente, además en el Perú este color viene con fuerza desde hace varios años atrás y somos probablemente uno de los países que más lo usa, así que probablemente ya manejemos bien sus combinaciones. Y es que nos referimos al ultra violeta.



Hay que reconocer que no es de los colores más fáciles de combinar, pero tampoco quiere decir que sea imposible, si deseas incorporarlo en tu clóset sigue las recomendaciones de Sandra Andrade, diseñadora de moda y jefa de marketing de CEAM.

Stilettos e incorpora el ultraviolet en accesorios para crear looks más interesantes.



