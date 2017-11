Belleza: 5 errores que no debes cometer con tus cejas

¿Has probado de todo y no consigues tener las cejas perfectas? Tranquila, quizás estás cometiendo estos pequeños errores.



1. Utilizar pinzas viejas

Es fundamental que cuentes con unas pinzas nuevas y de calidad. Asimismo, a fin de evitar irritaciones, límpialas justo antes y después de usarlas con un poco de alcohol etílico.



2. Quitar demasiado

Cuando sacas más pelitos de la parte inicial de las cejas, los ojos se ven más separados y la nariz más prominente. Si lo haces en la parte final, conseguirás que tus ojos se vean caídos. Cuidado.



3. Pensar que deben coincidir

Las cejas nunca son exactamente iguales. Por lo tanto, al momento de depilarte, no trates que se vean iguales, porque puedes comenzar a quitar cada vez más vello y, finalmente, dejarlas sin forma y totalmente disparejas.



4. Usar plantillas

Este es uno de los peores errores que puedes cometer, ya que solo conseguirás que tus cejas tengan aspecto artificial y no se vean naturales. Recuerda que cada rostro es distinto, por ello, no existe una forma “universal”.



5. Hacerlo con mucha frecuencia

Depilarse cada día o cada pocos días no es una buena idea. Al final, acabas quitando pelos que son necesarios para dar forma a la ceja. La solución es alejarte de las pinzas. Si te las depilas cada tres semanas, ya es más que suficiente.



SABÍAS QUE

Para averiguar dónde deben terminar tus cejas, imagina una línea diagonal desde la esquina de la nariz hasta la esquina exterior del ojo.