Belleza: Cuatro pasos para lograr rizos perfectos 

¿Quieres lucir rizos perfectos? Para tener el pelo rizado y libre de frizz, es importante tener en cuenta cómo lo secas. La clave para conseguir resultados perfectos es utilizar el cabezal difusor del secador, ya que gracias a su forma circular te permitirá regular el aire para que tus rizos no se desordenen.

Este bocal circular denominado difusor de aire, tiene una forma práctica y útil para formar los rizos de tu pelo. Por ello SIEGEN, marca líder en el cuidado personal y belleza, te brinda 4 pasos para lograr unos rizos perfectos, usando el difusor de la secadora como herramienta ideal para darle un excelente acabado a tu look.



1. Lávate el pelo con ingredientes naturales: Utiliza champú y acondicionador que contengan argán y aceite de coco, estos ingredientes le otorgarán un brillo natural a tu pelo y te ayudará a disminuir el frizz.



2. Seca tu pelo cuidadosamente: Luego de lavarte el pelo, sécalo con cuidado presionándolo con una toalla para quitar el exceso de agua. Ojo que no debes poner mucha presión al exprimir tu pelo.



3. Aplica crema para rizos: Para conseguir un mejor resultado, añade en pequeños mechones una crema para peinar desde el medio hasta las puntas, eso hará que tu cabello luzca hidratado.



4. Utiliza los difusores de tu secadora: Coloca el difusor en el pico de la secadora y enciéndela a una temperatura media, así el calor del aire no resecará y dañará tu cabello. Con el difusor dale forma a tus rizos, pasándolo desde las puntas del pelo hacia arriba.



Siguiendo estas recomendaciones tendrás un acabado genial para lucir tus rizos. ¡Anímate y sácale provecho al difusor de tu secadora!



