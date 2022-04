Existen mujeres exitosas que han ganado notoriedad por su manera de vestir y otras han conseguido prestigio en la sociedad por sus méritos profesionales. En ambos casos son un modelo de inspiración para muchas personas. Pero, si nos referimos especialmente a la palabra éxito, ¿existe un look que una mujer debe lucir para reflejar sus logros?

Grace Rojas, gerente de marketing de Sokso, explica que el éxito es un estado, una sensación, ser feliz con lo que uno hace cada día y una mujer exitosa proyecta todo esto en su look. “Una mujer exitosa le pone color y su propio estilo a sus outfits con los que se siente segura y plena de seguir conquistando sus propias metas. El éxito de una mujer está en mantener la autenticidad sin caer en los estereotipos” , comentó.

La experta señala que erróneamente consideramos que para lucir exitosa o vernos lo suficientemente profesionales debemos vestirnos de una manera específica; sin embargo, más que looks, debemos eliminar de nuestra mente lo siguiente: lucir trajes que no se adapten a tu estilo, vestir solo colores oscuros por temor a darle color a tu look, dejar de usar jeans o polos, lucir prendas que nos aumentan la edad y pensar que utilizar zapatillas nos hace ver informal.

CREA OUTFITS MÁS COOL

Grace Rojas señala que esta temporada regresa con una paleta de colores muy amplia y atractiva; y, por sorprendente que parezca, el otoño ya no se trata solamente de lucir colores terrosos y neutros, sino de colores vibrantes y saturados. ¿Qué tonos usar? Aquí te lo dice:

♦Tonos rosa. Con un extra de brillo y luminosidad para conseguir un look más atractivo durante los meses más oscuros del año. Además, este tono es muy retro , acorde con las tendencias de esta temporada.

♦Amarillo mostaza. Este año vuelve a ganar protagonismo, un color divertido, juvenil y atrevido.

♦Verde. Es uno de los colores más llamativos y diferentes de esta temporada. Desde tonalidades vibrantes hasta tonos pasteles, lo veremos en abrigos, sweaters, trajes y, en calzado , desde botas a stilettos.

En la actualidad, las ejecutivas, artistas, emprendedoras y modelos tienen su estilo y también siguen sus roles personales y de madres. Por mencionar algunos ejemplos de mujeres peruanas que imponen su estilo y lucen a la moda están: María Pía Copello, Rebeca Escribens, Natalie Vertiz, Ana Romero y Vania Masías, entre otras.

