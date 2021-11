Llega fin de año y, con este, miles de promociones y ofertas de diversos comercios que ofrecerán descuentos a través de sus plataformas digitales para contactar a los potenciales compradores; pero también los ciberdelincuentes estarán activos, quienes cada año han encontrado nuevas y más complejas formas de afectar a sus potenciales víctimas.

“Los delincuentes cibernéticos están actualizando constantemente sus métodos para estafar a sus potenciales víctimas. Campañas comerciales como el próximo Black Friday, Cyber-Monday y las promociones de Navidad, son aprovechados por los ciberdelincuentes, por lo que debemos tomar todas las precauciones del caso para evitar vernos afectados como per-sonas y como empresas”, comenta Juan José Calderón, Gerente de Seguridad y Data Cen-ter de Lumen Perú.

En ese sentido, el especialista, brinda siete consejos para que los consumidores puedan realizar sus compras de manera exitosa y a la vez segura:

1. Asegúrate de que las URL comiencen con “https://” y revisa la validez del certificado dándole clic al ícono del candado ubicado en la barra de la dirección. El certificado debe estar válido y a nombre del sitio Web que se está visitando.

Esto significa que el sitio cifra la información, datos prácticamente inutilizables para cualquier ladrón o un hacker que logre interceptar la transmisión.

2. Conéctate a redes de Wi-Fi conocidas y evita las conexiones públicas. Si el uso de una red Wi-Fi pública es inevitable, utiliza una conexión VPN para cifrar todo el tráfico entre tu dispositivo y los sitios Web en Internet.

3. Usa contraseñas y defínelas empleando combinación de números, letras y símbolos especiales como “@#!, ya que así reduce las posibilidades de que un hacker adivine tu clave. Además, no las compartas y no utilices la misma contraseña para dos o más sitios en Internet.

4. Nunca envíes contraseñas ni datos de tarjetas de crédito, cuentas bancarias o similares por email. Ninguna entidad seria se los solicitará por ese medio. Aunque reciba un mail que parece legítimo y requiera ese tipo de información, no envíe esos datos.

5. Cuídate del phishing no ingresando información sensible financiera en ventanas pop-up o emails sospechosos o de desconocidos. Verifica siempre la dirección de la página (dominio) que estás visitando. Si ve que antes del .com, .net, .pe u otros an-tecede un dominio diferente al original, es phishing.

6. Aprende a reconocer una estafa por smishing, modalidad que se vale del uso de un SMS para obtener información privada de la víctima, como número de tarjeta, contra-señas, etc.

7. Ingresa siempre tu contraseña cada vez que inicies la sesión. Nunca habilites las opciones que te permiten mantenerla en estado “logueado” por mucho tiempo en un sitio.