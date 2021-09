Desde hace 18 años el ‘Minimarket George’ se roba el cariño de todos los vecinos de Bellavista, en el Callao. Fue Yolanda Aldana quien inició este negocio a pedido de sus clientes, pues ella vendía únicamente cerveza. Sin embargo, desde el 2008 quien está sacando adelante la bodega es su hijo Jorge Enriquez Aldana.

“Mi padre comenzó con la venta de cajas de cerveza. Lo hacía en un camioncito y repartía a todas las bodegas del barrio. Cuando él falleció, mi madre siguió con el negocio y también vendía en la puerta de la casa, pero los clientes empezaron a pedirle más cositas y así empezó la bodega”, recuerda el dueño.

Según cuenta, arrancaron en un espacio de 7 metros cuadrados y ahora el local se ha extendido a los 60 metros cuadrados, donde -según dice- alcanza para distribuir adecuadamente todos los productos.

INFLUENCER

“Durante la pandemia he sacado a relucir mi creatividad y he potenciado mis ventas a través de divertidos videos que publico en TikTok e Instagram. Me he convertido en confidente, psicólogo y hasta influencer por sacar adelante mi negocio”, indica. Enriquez agrega que también está en Facebook con el nombre ‘Minimarket George’ y allí los chalacos encontrarán ofertas, lista de pedidos, recetas y hasta consejos del bodeguero.

BODEGA DEL AÑO

Gracias a su esfuerzo y empuje, ‘Minimarket George’ obtuvo el primer puesto en el concurso ‘Bodega del Año 2021’ que organizó la Asociación de Bodegueros del Perú. “En la asociación eligieron a 20 candidatos y yo gané gracias a la votación de los clientes”, cuenta orgulloso.

Premios de la Bodega del Año 2021.

Afirma que su proyección es tener una tienda modelo y, además, agradece a su negocio porque le ha permitido cumplir todos sus sueños, entre ellos ir al Mundial de Rusia 2018 para alentar a nuestra selección.

HAZ CRECER TU NEGOCIO EXITOSAMENTE

1. Organízate. Hacerlo te ayudará a completar las tareas y mantenerte al tanto de lo que debes hacer.

2. Registros financieros detallados. Con esto sabrás dónde te encuentras y qué desafíos puedes enfrentar.

3. Analiza a tu competencia. Para tener éxito, estudia y aprende de tus competidores.

4. Sé creativo. Siempre busca maneras de mejorar tu negocio y hacer que destaque.

5. Proporciona un buen servicio. Si lo das, preferirán ir contigo la siguiente vez.

6. Sé consistente. Esto creará en ti hábitos positivos a largo plazo que te ayudarán a ganar más.