El boxeador y campeón sudamericano Ricardo Astuvilca entrena a niños y adolescentes en Lima Este [FOTOS]

Cada semana, el boxeador y campeón sudamericano Ricardo Astuvilca , conocido como ‘El cacique de los cerros’, camina hasta el punto más alto de los cerros de Lima Este no solo para prepararse físicamente, sino en busca de nuevos talentos. Muchachos que, así como él, amen el deporte y se mantengan alejados de las drogas y otros vicios.



De la mano del municipio, el deportista da clases a estos niños y adolescentes en Lima Este para que sigan su camino o mejor aún, lo superen. “El objetivo es enfocarme en jóvenes que deseen ser boxeadores y utilicen su fuerza para destacar en este deporte , mas no para utilizarlo en contra de los demás”, menciona el pugilista de 1.50 m de estatura.



Cuenta que cuando estudiaba en el colegio era bajito y delgado, y habían escolares que querían aprovecharse de él. “Eran abusivos e intentaban pegarme, pero siempre fui ágil y me hice respetar pese a mi edad. Luego incursioné en este deporte y fue lo mejor porque me enseñó a ser disciplinado y controlar mi temperamento para no caer en el abuso como muchos”, relata el boxeador que enseña en Lima Este .



s En clases.

Antes de ser boxeador, Astuvilca practicó karate y fútbol. Las personas interesadas en entrenar con él, pueden acercarse hasta el municipio de El Agustino para mayor información. (Samantha Aguilar)

