Bien dicen que los peruanos somos expertos en asumir las derrotas como oportunidades. Y prueba de ello es Lady Angélica Suxe Ramírez, quien arriesgó todo para abrir el negocio de su sueños: ‘Confetti’, una tienda de detalles personalizados, que por pandemia dio un giro radical y se convirtió en bodega. Hoy es el multimarket más visitado en la urbanización San Germán, en San Martín de Porres.

“Siempre me gustó la decoración, pero no tuve chance para dedicarme por completo. Recién cuando me quedé sin trabajo (como asistente de finanzas) decidí ser emprendedora y jugármela por mis sueños con ‘Confetti’. Al inicio fue muy difícil, el emprendedor debe saber que el primer año no se gana, todo se invierte”, comenta la comerciante de 37 años, que después de un tiempo se asoció con Sara Ruiz para sacar adelante el negocio.

Lady se asoció con Sara Ruiz para sacar adelante el negocio. Hoy son un gran equipo. Foto: Lenin Tadeo.

Todo iba bien hasta que llegó el coronavirus y las deudas se acumulaban. “Tenía préstamos que pagar, el agua, la luz, el alquiler del local, nadie entendía que estábamos paralizados. Así que aproveché la licencia de funcionamiento y abastecimos la tienda como bodega. Recuerdo que el primer día que la llenamos de abarrotes me puse a llorar, sentía que había fracasado, tenía miedo. Por supuesto, no imaginaba la gran acogida que iba a tener”, dice Lady, quien se encarga del delivery con su carrito.

Y así como jugando su negocio pasó de ser una bodega de 20 m2, a un multimarket (en plena esquina) de 60 m2, no solo surtido de productos básicos, víveres, licorería y útiles de escritorio, también cuenta con una ‘zona saludable’ donde vende alimentos sin gluten, productos coreanos, y un espacio en el que ofrece regalos personalizados que ella misma prepara. Atienden de lunes a domingo.

“Mi sueño es poner multimarket ‘Confetti’ en toda Lima, abrir una tienda virtual con pasarela de pago y potenciar las redes sociales del negocio”, afirma Suxe Ramírez.

