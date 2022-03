Para cumplir los sueños se necesita mucho esfuerzo y dedicación… y precisamente por estas acciones Alison Reyes Altamirano (25) se ha convertido en una referente del fútbol femenino en el país. Esta vecina de San Martín de Porres es la actual capitana y zaguera de Alianza Lima. Para ella nada ha sido fácil, pero hoy puede disfrutar de sus victorias.

Alison, ¿desde qué edad juegas fútbol?

La pelota ha estado en mi vida desde que tengo uso de razón. Participaba en los campeonatos del colegio.

¿Querías ser futbolista profesional cuando eras niña?

No me hacía muchas ilusiones porque no habían academias ni torneos femeninos, pero mantuve la esperanza.

¿Te preparaste en alguna academia?

Fui a una academia de mi barrio, pero al día siguiente me salí.

¿Por qué?

Es que eran puros chicos y no me sentía cómoda.

¿Te dijeron algo malo?

No, pero me miraban raro. Me sentía incómoda.

Alison Reyes es es la actual capitana y zaguera de Alianza Lima.

¿Dónde jugaste primero?

En mi barrio. Jugaba en la calle con mis primos, amigos y tíos.

¿En qué momento ves esto como una profesión?

Cuando salí del colegio me abrieron las puertas en un club, luego pasé por algunos más, hasta que finalmente llegué a Alianza Lima. Empecé a entrenar con más seriedad y madurez porque vi que el fútbol femenino empezó a crecer.

¿Tu familia siempre te apoyó?

Claro, todos mis familiares. Sobre todo mi madre.

El fútbol femenino no es bien pagado, ¿cómo hacías para mantener los gastos?

Al inicio solo me daban para mis pasajes y no me alcanzaba, así que tenía que trabajar y además estudiar. Me falta un ciclo para terminar mi carrera de Administración y Negocios Internacionales.

¿En qué trabajabas?

Ayudaba a mi mamá vendiendo tamales. Con su negocio ella me ha dado estudios, salud y más.

Ahora tienes un contrato de futbolista profesional…

Igual sigo apoyando a mi mamá con su negocio. Pero estoy bien contenta porque es una recompensa al sacrificio de muchos años y todos los malos ratos que pasé.

¿Cuál es el gol más importante que has metido?

Tengo dos. El año pasado metí un gol de penal al Mannucci y el que hice en la Copa Libertadores.

Alison Reyes.

¿A qué hora te levantas para entrenar?

A las 4:30 de la mañana, para llegar al entrenamiento con tiempo porque empieza a las 7.

¿Te prohíben alguna comida?

No, pero evito las grasas. Peso 58 kilos y mido 1.64 metros.

¿Es difícil ser la líder de tu equipo?

Gracias a Dios con las chicas tengo muy buena comunicación dentro y fuera del campo, pero las 30 somos líderes por la unión y la confianza.

¿Qué mensaje le darías a las chicas que quieren jugar fútbol?

Que sigan abrazando sus sueños porque las que estamos ahora nos encontramos peleando para que este deporte crezca y más adelante poder vivir de él. Además, podrán ver por segundo año consecutivo toda la Liga Femenina de Fútbol en Movistar TV.

