Estamos a puertas de celebrar el Día del Niño, una fecha para continuar promoviendo el bienestar de la niñez en todos sus aspectos. Para lograr esto es importante que los padres se involucren y ejerzan un rol activo basado en la comunicación, la confianza, la verdad y el respeto, donde puedan conversar sobre las diversas preguntas que los menores se realizan a diario sobre su cuerpo, la diferencia entre niños y niñas, como se hacen o nacen los niños.

“Es importante que conversemos con ellos acerca de educación sexual para romper tabúes que aún existen en nuestra sociedad alrededor de estos temas; por ejemplo, la menstruación. Desde hace más de 20 años la marca Nosotras, a través del Programa Colegios, busca normalizar la menstruación, a través de la educación de niñas y niños. Conocer su cuerpo y el periodo de la pubertad influirá en generaciones más seguras y empoderadas que sepan poner sus límites reduciendo la vulnerabilidad”, señala Yenny García, gerente de Marketing de Nosotras Perú.

En ese sentido, la especialista comparte 4 consejos que los padres deben considerar para conversar con sus hijos e hijas sobre conocer y cuidar su cuerpo:

1. Enséñale a mantener su cuerpo limpio. Muchas veces los niños pueden temer al agua o no quieren tomar un baño en invierno. Desde la empatía y sin enojos, conversa con él y explícale el valor de mantener una buena higiene , esto incluye también la importancia de cambiar su ropa interior diariamente y su ropa en general.

2. Llamar las cosas por su nombre. Como parte de la exploración de su cuerpo , es importante que los padres usen los nombres adecuados de todas las partes del cuerpo , y no usar apodos o nombre ‘divertidos’. Esto ayudará a que los niños aprendan a usarlas con naturalidad y sin avergonzarse.

3. Conversa con ellos acerca de la privacidad. Los niños y niñas comienzan a descubrir las partes de su cuerpo a través de la autoexploración , es normal que se lo hagan y no es para escandalizar el hecho. Sin embargo, es importante que converses con ellos que deben hacerlo en privado y no en público . Además, hazle entender que todas las personas deben de respetar su cuerpo, no debe dejarse de tocar, ni que invadan su privacidad.

4. Promueve hábitos saludables. Los niños siguen el ejemplo de las personas mayores, sobre todo, toman de referencia las acciones y palabras de la mamá y del papá. Por ello, si deseas que tu hijo o hija cree hábitos saludables, realiza alguna actividad física con él, sea que vayan a jugar fútbol, vóley o que salgan a correr, elige una actividad donde ambos puedan disfrutar.

BUEN PROGRAMA

Finalmente, el Programa Colegios impulsado por la marca Nosotras a la fecha ha brindado información a más de dos millones de niñas entre 9 y 13 años. Este año, se ha propuesto llegar a más de 300 mil niñas y niños a nivel nacional. Distinguiéndose por ser más inclusiva, abarcará a la población de niños, quienes recibirán información de psicólogas expertas sobre desarrollo sexual infantil en ambos sexos con la intención de normalizar y educar sobre la etapa que atraviesan sus compañeras o las mujeres en sus familias.

MÁS INFORMACIÓN:

Yenifer Paredes: Empresarios Hugo y Anggi Espino se acogieron a confesión sincera. ¿Qué significa?

Indecopi fiscaliza a Plaza Vea por vender juegos de comedor a 9 soles y luego indicar que es un error

¿Sabías que la foto de perfil en LinkedIn puede ayudarte a conseguir trabajo?