¿No sabes cómo lavar la ropa blanca? Hoy te enseñaremos los mejores trucos caseros que quede perfecta. Si quieres que tus prendas blancas luzcan brillantes y no pierdan su color, no puedes limitarte a meter las prendas en la lavadora y nada más. Tendrás que dedicarle unos minutos para tratar la suciedad, pero te ofrecemos unos consejos para no tener que remojarla durante horas ni lavarla a mano.

Antes de empezar a lavar tu ropa blanca, necesitarás un producto quitamanchas, una batea, detergente y una lavadora. Primero, separa la ropa que sea blanca del resto. Pon un poco de quitamanchas en los cuellos y puños de las camisetas blancas, pues suelen presentar más suciedad. Añade un un poco de detergente para la ropa en la batea con agua caliente y pon a remojo las prendas durante una hora.

Luego, mete la ropa en la lavadora y lava a la temperatura más alta recomendada (fíjate en la etiqueta de cada prenda). Sécala al sol, obtendrás mejores resultados secándola así que si lo haces a máquina. Comprueba cada día si las prendas blancas están manchadas y trátalas lo antes posible con un producto adecuado, sobre todo si ves que comienzan a aparecer esas odiosas manchas amarillas.

Cómo blanquear ropa con soluciones naturales

1. Bicarbonato de sodio

Solo tienes que agregar media taza al detergente y lavar normalmente. Entre los productos más efectivos para lavar una camisa blanca sin usar lejía se encuentra el bicarbonato. Este producto actúa en profundidad sobre la tela, consiguiendo eliminar las manchas. Si quieres que sea más eficaz aún puedes mezclarlo con vinagre blanco. También aplicarlo mezclado con un poco de jugo de limón.

2. Vinagre blanco

El vinagre blanco ayuda a suavizar las telas para no tener que recurrir a los suavizantes industriales. Solo tienes que mezclarlo con un poco de jugo de limón para que adquiera un olor más agradable. La mejor forma de utilizarlo es agregar de media o una taza entera de vinagre blanco destilado a tu detergente habitual para lavadora. Realiza el lavado como siempre y, si tus prendas tienen manchas, aplica vinagre sobre la zona afectada y déjalo actuar una hora antes de lavar las camisetas blancas.

3. Agua oxigenada

El agua oxigenada es otro de los productos que ayudan a blanquear y cuidar las prendas evitando lavar ropa a mano. Es una magnífica alternativa para evitar el uso de cloro. Es tan sencillo como agregar media taza de agua oxigenada en el lavado habitual junto al detergente. También puedes aplicarla de forma directa sobre la mancha.

4. Jugo de limón

El limón contribuye a limpiar la ropa blanca en profundidad. Además, saca todo tipo de suciedad de las prendas y deja la ropa blanca reluciente usado junto a otros productos como el vinagre blanco. Para blanquear ropa con este truco casero, llena una olla con agua y rodajas de limón y ponla a hervir. Remoja las camisetas blancas y demás prendas durante una hora antes de lavarlas de forma habitual.

Consejos para mantener la ropa blanca

Evita el uso de blanqueadores en prendas de poliéster y algodón. En estas camisetas blancas puede darse una reacción química entre el cloro y el poliéster que podría tornar la prenda amarilla.

y algodón. En estas camisetas blancas puede darse una reacción química entre el cloro y el poliéster que podría tornar la prenda amarilla. Ten cuidado con el agua que utilices para lavar tu ropa, pues en ocasiones puede estar turbia y hará que tus prendas se vuelvan amarillentas.

Una forma de evitar las manchas en la ropa blanca es no aplicarte perfumes, desodorantes u otros químicos que entren en contacto con la tela. Estos acaban por crear manchas amarillas en la ropa blanca.