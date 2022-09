Los matrimonios, además del momento simbólico y romántico, son el pretexto perfecto para lucir nuestras prendas más llamativas y elegantes. Nos preparamos con semanas y hasta meses de anticipación. Pero muchas veces nos gana la emoción y olvidamos que nosotros no somos los protagonistas, sino la novia.

Por eso, existen ciertos detalles que debemos considerar para no opacar a la reina del show y dejarla disfrutar de este día que con tanto amor esperó.

Desde evitar hacer espectáculos bochornosos hasta usar el outfit inadecuado. No quiere decir que el vestido no sea ideal para ti, sino que no es el momento indicado para usarlo. Deja que la novia brille en su día y procura no ser el centro de atención.

Claudia García, asesora de imagen, nos detalla tres de esos tips:

NUNCA USES COLOR BLANCO

Salvo que el dresscode (código de vestimenta) te lo indique, jamás elijas un vestido de color blanco o de un tono pastel muy parecido.

CUIDA LA PROFUNDIDAD DE LOS ESCOTES

Si eres del círculo familiar cercano, o sabes que sí o sí vas a salir en las fotos oficiales con la novia, evita usar vestidos con escote pronunciado o con la falda muy apretada y corta. Jala el ojo y es la novia quien tiene que llamar la atención.

SIGUE EL DRESSCODE

Respeta el código de vestimenta del matrimonio. Si es elegante, anda con un vestido largo o enterizo. Si es medio sport, vas con algo más cocktail. ¡No intentes ‘figuretear’ porque la estrella es otra!

DATITO

Si la boda es de día, evita los delineados oscuros, sobrecargar tu maquillaje y opta por los tonos neutros. Pero si es de noche, puedes arriesgarte un poco más.

Haz lo mismo con tu peinado. No te quedes en el clásico cabello alisado y suelto, anímate a usar moños, o colas.

