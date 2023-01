Dicen que el amor es como la tos, porque no se puede ocultar. Con la falta de amor ocurre algo similar. Existen señales de desenamoramiento que son muy notorias y por más que se quiera ocultar no se puede. Son muchos los factores que quizás han acabado con el amor. Pudo haber sido la monotonía, la falta de atención hacia la pareja, el exceso de trabajo que no les permitió estar más tiempo juntos, etc.. ¿Cómo saber si ya perdimos el encanto?

La piscóloga Luisa Gomez comenta que el proceso del desenamoramiento no es repentino sino un proceso gradual en el que se porduce un cúmulo de sensaciones internas que finalmente, derivan en la muerte del sentimiento del amor.

El desamoramiento nuestra un claro contraste con la ilusión inicial de la historia cuando la imagen que los enamorados tienen del otro es idílica y perfecta.

Cuando se experimenta el sabor amargo de la decepción por el desenamoramiento, las virtudes se reducen y aumentan los defectos. La otra persona sigue siendo exactamente la misma. ¿qué ha cambiado entonces? El mundo interior del enamorado y su forma de observar al otro.

¿Cuáles son las señales de que ya no estoy enamorada?

Las señales del desanamoramiento tienen que ver con una pérdida de vitalidad en la relación. Esta se manifiesta de muchas maneras, que van desde barreras en la comunicación, hasta una evidente falta de interés por el otro.

¿Cómo saber si ya no estoy enamorada?

-Intolerancia ante los errores irrelevantes de la pareja.

-Desgaste de la comunicación, pudiendo aparecer recriminaciones, ofensas y conflictos.

-Evita el contacto corporal con la pareja.

-Intercambio de los recuerdos agradables de la pareja por experiencias negativas.

-Ausencia de actos de cariño, elogios y regalos.

-Pérdida de la alegría que significaba la llegada de la pareja.

-Desatención de las necesidades espirituales, sexuales, económicas, domésticas o físicas de la otras persona.

-Rechazo sexual que se expresa en la falta de iniciativa.

-Se evita el tiempo para compartir con la pareja.

Te puede interesar:

Se acabó el amor... ¿Cómo afrontar una ruptura matrimonial?

¿Cómo aprender a pelear con tu pareja? Sigue estos consejitos

Señales de que estás saliendo con una pareja ‘pasivo-agresiva’