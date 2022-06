HISTORIAS QUE INSPIRAN. Psicólogo, especialista en reclutamiento laboral y amante de la movida cosplay en nuestro país. Alejandro Ríos García (30) fue más allá de un simple gusto, usó su hobby para emprender y, gracias a su habilidad con las manos, fabrica espadas y armas ornamentales de los más famosos personajes de cómics, manga, anime y DC, en su casa de Independencia.

TE PUEDE INTERESAR: Conoce a Emma Torres, la veterinaria y cosplayer de San Martín de Porres

Alejandro, ¿cómo comenzaste a hacer espadas?

Por curiosidad. Me gustan mucho los personajes de todo tipo de ficción (cómics, Marvel y DC, manga, anime) y ellos siempre llevan armas. Quería una para mí, así que la mandé a hacer. No quedó bien y yo me sentí muy frustrado. Comencé a ver tutoriales sobre cómo se hacían, aprendí y empecé mi emprendimiento de espadas ornamentales.

Alejandro en su dormitorio con sus espadas. (Foto: Joel Alonso)

¿Cuánto tiempo llevas en el negocio?

Comencé en setiembre del año pasado.

¿Cuántas espadas has fabricado?

Hasta la fecha he hecho cerca de 200.

TE PUEDE INTERESAR: Emprendedor vende de todo en su bodega, hasta artículos de ferretería

Son muchas en poco tiempo...

Sí, es que mis propios amigos comenzaron a hacer pedidos para ellos y, mediante el boca a boca, me fui haciendo conocido. Siento que mi negocio es exitoso, además me hace feliz hacerlo.

Alejandro con su propia espada. (Foto: Joel Alonso)

¿Siempre fuiste hábil para el trabajo manual?

Mi padre es ingeniero mecánico y tenía algunas herramientas en casa. Siempre me llamó la atención, así que cuando decidí emprender y fui a comprar lo que necesitaba, se me hizo un poco más fácil el proceso.

¿Cómo se hace una espada?

Depende mucho del gusto del cliente y del personaje. Normalmente, primero corto la madera y le saco filo a la espada. Luego, la barnizo con cola y aplico la pintura de acuerdo con el diseño. Así, hasta que vaya dando forma. Además de mi trabajo, siempre ofrezco a mi cliente un seguimiento del pedido.

Alejandro retocando su espada. (Foto: Joel Alonso)

¿En qué consiste?

Tomo fotos y videos del proceso, también para que sepa que todo está en buenas manos y, si hay algo que corregir, lo puedo hacer de inmediato.

¿Dónde haces las espadas?

En el techo de mi casa, allí me he armado un taller casero.

¿Cuántas tienes ahora?

Solo ocho. Voy haciendo y voy entregando. De hecho, ahora estoy con un pedido que lo enviaré a Iquitos.

Alejandro y las espadas que aún no entrega a clientes. (Foto: Joel Alonso)

¿Es tu primera provincia?

No, antes he llegado a Trujillo. Espero en poco tiempo hacer envíos a más ciudades del país.

TE PUEDE INTERESAR: “Soy maestro y vendo cebollas en Santa Anita”, conoce la inspiradora historia de Alejandro de La Cruz

También eres psicólogo organizacional...

Sí, en el área de reclutamiento de una empresa. Me dedico a entrevistar a los candidatos.

¿Siempre te gustó la psicología?

Sí, y mucho. Mi madre es enfermera en salud mental. Desde los ocho años me llevaba al hospital donde ella trabajaba para que yo hiciera mis tareas. Veía a los psicólogos trabajando y me di cuenta de que quería ser uno de ellos.

¿Te gustaría ser terapeuta?

Sí, espero pronto hacer la especialización en psicología clínica. Siempre quise ayudar a los demás.

TE PUEDE INTERESAR:

Conoce a la folclórica que vende papita con huevo en las calles

Historias de bien: Profesor cajamarquino por el Premio Nobel de Educación

Los ‘Rocosaurios’, la primera banda infantil vestidos de dinosaurios