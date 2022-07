HISTORIAS QUE INSPIRAN. Es técnico en computación y arregla computadoras, pero también es intérprete de ‘Iron Man’ y fabricante de la poderosa armadura que cubre a este superhéroe de Marvel. Junior Anca (32) nos cuenta cómo su hobby le dio y le sigue dando grandes satisfacciones.

TE PUEDE INTERESAR: Conoce a Jonathan Morante: El coleccionista de piezas de ‘Caballeros del Zodiaco’ de Comas

Junior, ¿por qué te gusta ‘Iron Man’?

Tony Stark, el hombre detrás del superhéroe, a pesar de no tener familia, logró ayudar a los demás y obtuvo mucho reconocimiento.

¿Te ves en él?

Quisiera ser cómo él, sí. Porque no tiene ningún superpoder, solo usa la tecnología para crear un mundo mejor.

Junior Anca usando su armando armadura de 'Iron Man' (Foto: Lenin Tadeo)

¿Cómo decides interpretarlo?

Mis amigos no creían que podía hacerlo. Era tanta la negatividad ante esta idea que algo en mí dijo: ‘yo sí puedo’ y decidí hacer el traje desde cero.

TE PUEDE INTERESAR: Conoce a Emma Torres, la veterinaria y cosplayer de San Martín de Porres

¿Lo haces tú solo?

Sí. Hace siete años, comencé con patrones a escala real que encontré en Internet y plasmaba todo con papel y cartulina. Ahora ya están mucho mejor porque uso fibra de vidrio.

¿Aprendiste esa habilidad por este hobby?

Sí, me enseñaron dos maestros y me he dedicado a este arte también.

Junior Anca haciendo mantenimiento a armadura de 'Iron Man' (Foto: Lenin Tadeo)

¿Fabricas para otros?

Solo de manera exclusiva. Hasta ahora he vendido entre quince armaduras y accesorios.

TE PUEDE INTERESAR: Conoce a Alejandro Ríos García: psicólogo y hacedor de espadas ornamentales para cosplay

¿Cuál es el mejor momento que te ha regalado ‘Iron Man’?

En el 2018, una cadena de cines me invitó al avant premiere de ‘Avengers: Infinity War’ para pasear en su alfombra roja vestido del personaje. Me dieron pases para invitar a mi familia y mi mamá Elizabeth, que en paz descanse, se sentía muy orgullosa de verme ahí. Parecía famoso, muchos se querían tomar fotos conmigo (risas). Curiosamente, aquellos amigos que pensaron que no lo iba a lograr, luego me felicitaron.

¿Qué sentiste en ese momento?

Dos cosas: que ellos nunca fueron mis amigos y que logré ser reconocido por mi hobby.

También eres técnico en computación...

Sí. Siempre me ha gustado la tecnología.

¿Desde pequeño quisiste estudiar esa carrera?

No siempre. Yo trabajo desde adolescente porque quería juntar dinero para mí y solventar algunos gastos en mi casa.

Junior Anca haciendo mantenimiento una laptop (Foto: Lenin Tadeo)

TE PUEDE INTERESAR: “Soy maestro y vendo cebollas en Santa Anita”, conoce la inspiradora historia de Alejandro de La Cruz

¿En qué has trabajado?

¡Uf, de todo! De chico, haciendo mototaxi y como cobrador de combi. Luego, en cabinas de Internet, poniendo gas en las casas, en un puesto en el mercado, vendiendo lencería, también arreglando laptops y celulares en Wilson. Desde los 25 años me dedico al mantenimiento y formateo de computadoras y, ahora, trabajo dando soporte técnico a docentes.

¿Qué le dirías a alguien que desea hacer algo, pero teme a la crítica?

Siempre van a existir ese tipo de personas y, al principio, yo les iba a hacer caso, pero algo me decía que yo sí podía y fue lo correcto. No te rindas, lucha por tus sueños y desmárcate del resto.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Quién es Michael Hernández? El carismático presentador de “El rincón del ciego”

Conoce al chapero Richard Morey: ‘Solito saco adelante a mis hijos’

La historia de Naiomi Glasses, la joven indígena que monta skate sobre las piedras de una reserva